أبوظبي: في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز الوعي الثقافي لدى كافة أفراد المجتمع، تنظم "مكتبة" التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامجاً حافلاً ومتنوعاً بمناسبة شهر القراءة 2024، تقدم من خلاله مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات القرائية والمعرفية.

وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تنظم "مكتبة" أيضاً أمسيات ثقافية رمضانية تتناول موضوعات متنوعة تثري حصيلة المشاركين المعرفية خلال الشهر الفضيل.

وتعليقاً على ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نؤمن في "مكتبة" بأن القراءة هي أساس تكوين المعرفة والارتقاء بمهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وهي كذلك حجر الأساس في بناء مجتمعات واعية وقادرة على النهوض بالأمم وبناء الحضارات. ولهذا حرصنا على أن يمتاز برنامجنا الثقافي خلال شهر القراءة بالتنوع والشمول ليحفز كافة شرائح المجتمع في أبوظبي على المشاركة والتفاعل مع فعالياته، ويشجعهم على تبني القراءة عادة يومية أصيلة في حياتهم اليومية."

وأضافت المهيري: "في ظل تزامن شهر القراءة لهذا العام مع شهر رمضان المبارك، نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تنظيم أمسيات رمضانية ثقافية تمزج المتعة والترفيه بالفائدة والمعرفة، وتتطرق لموضوعات متنوعة تساعد المشاركين على اكتشاف المجالات التي تثير شغفهم للتبحر فيها. ونتطلع قدماً لأن يساهم هذا البرنامج الثقافي الشامل من "مكتبة" في الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً للعلم والمعرفة."

ويشمل برنامج "مكتبة" الثقافي خلال شهر القراءة وشهر رمضان المبارك أكثر من 150 فعالية وورشة ثقافية متنوعة تشمل برامج وندوات وورش قرائية وورش عمل موجهة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك الأطفال والطلبة واليافعين، والبالغين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجموعة من الأمسيات الأدبية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإطلاق مبادرتي "31 نص في 31 يوم" و"بازار "مكتبة"".

ومن بين الفعاليات المتنوعة التي تقدمها "مكتبة" خلال شهر القراءة أسبوع الخط العربي، والذي يشمل تنظيم ورش عمل ودورات احترافية في أنواع الخط العربي، بالإضافة إلى ورشة "الذكاء الاصطناعي والقراءة" حيث تسعى "مكتبة" إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمساهمة في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

ويشمل برنامج شهر رمضان المبارك تنظيم مسابقات تثقيفية أسبوعية للأطفال حول الشهر الفضيل، كما تتناول الورش القرائية قصص للأطفال وقصص الأنبياء عليهم السلام، كما سيتم تنظيم "مجلس "مكتبة" الرمضاني" والذي يشتمل على ورش تفاعلية وأنشطة ثقافية وترفيهية ومسابقات رمضانية، وغيرها العديد من الفعاليات خلال الشهر الفضيل.

كما ستطلق "مكتبة" خلال شهر القراءة مبادرة " 31 نص في 31 يوم" التي سيتم من خلالها اختيار مقتطفات من 31 كتاباً ودعوة البالغين لقراءتها على مدار 31 يوماً، كما ستطلق "مكتبة" مبادرة "بازار "مكتبة"" المجتمعية بهدف دعم الأسر المنتجة في منطقة الظفرة.

لمزيد من المعلومات حول فعاليات "مكتبة" في شهر القراءة، يرجى زيارة: library.dctabudhabi.ae

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