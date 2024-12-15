تحتفي قمة السيدات بالإنجازات البارزة للمرأة في القطاعين العام والخاص.

تجمع القمة تحت مظلتها نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى جانب مجموعة مميزة من المشاهير والفنانين.

توفر هذه المنصة الملهمة فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والرؤى واستعراض الابتكارات.

الرياض: تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات يومي 18 و19 ديسمبر، في احتفال مُلهم بالإنجازات النسائية المتميزة عبر مختلف القطاعات.

تجمع القمة نخبة من القيادات النسائية البارزة والشخصيات المؤثرة والمشاهير، بهدف إبراز نجاحات المرأة وتعزيز الابتكار وتمكينها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

تشهد القمة مشاركة مجموعة من القيادات البارزة والشخصيات المؤثرة، منهم صاحبة السمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الوليد للإنسانية، وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية السلياك في السعودية، وصاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم والرئيس الأعلى السابق لهيئة المرأة العربية.

كما سيشارك سعادة كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، وسعادة الريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة الدكتورة ليلى رحّال العطفاني سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة ومؤسسة بوابة الأعمال وشركة دائرة سيدات الأعمال - دبي، إلى جانب قادة آخرين مثل طارق شوهان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وهالة كاظم مدربة ثقافة حياتية ومؤسسة برنامج "رحلة التغيير"، وقسورة الخطيب رئيس مجلس إدارة (UTURN Webedia Group)، وداليا خورشيد الرئيسة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، وشوق الفواز المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسيضيف الحدث لمسة إبداعية بمشاركة مشاهير مثل الممثلة سلافة معمار، والممثلة ورائدة الأعمال نور الشيخ، والممثل سامر إسماعيل، وجيسيكا قهواتي الشريكة المؤسسة لمنصة "ماما ريتا"، والفنانة اللبنانية والإعلامية ساشا دحدوح.

في تعليقها على الحدث، صرّحت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "حققت السيدات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط نجاحات استثنائية في كل القطاعات، سواء في المجال العام أم الخاص. ورغم أن الرحلة نحو المساواة الكاملة مستمرة، فإن هذه المنطقة تزخر بالسفراء والداعمين الذين يُثبتون أن التقدم يتحقق يومًا بعد يوم". وأضافت: "ستسلط النسخة الثانية من قمة السيدات الضوء على قصص ورؤى بعض أبرز القيادات النسائية في المنطقة، في انعكاس واضح للتطور المستمر في مسيرة تمكين المرأة في الشرق الأوسط".

ومن جانبه، صرّح الدكتور خالد جوهر، الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن: "أن قيم التنوع والمساواة والشمولية تُعد ركائز أساسية في ثقافة العمل لدينا في روشن. إن التزامنا بتحقيق المساواة بين الجنسين يعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيّف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال تمكين المرأة وتعزيز مبادئ الشمولية، نسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يُسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر توازنًا وابتكارًا".

وستقدم شوق الفواز المديرة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، رؤى ملهمة خلال مشاركتها في قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات. ومن خلال مسيرتها المهنية الثرية، ستستعرض أساليب فعّالة للتعامل مع التحديات، مع التركيز على أهمية الأصالة، والذكاء العاطفي، والالتزام باستراتيجية واضحة لبناء علامة تجارية متميزة تعكس الرؤية الشخصية للفرد.

كما تتضمن القمة مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التفاعلية التي تهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية اللازمة لتحقيق النمو المهني. وستُقام خلال القمة عروض أزياء مميزة تحتفي بالتراث والثقافة السعودية في إشارة إلى الابتكار والإبداع الوطني. وستختتم القمة بحفل لتكريم القيادات النسائية المتميزة اللواتي نجحن في تحويل رؤاهن إلى واقع.

هذا الحدث الاستثنائي يأتي بالتعاون مع شركاء مميزين، على رأسهم الشريك الرئيسي مجموعة روشن، بجانب (Binghatti Developers)، ومستشفى الدكتور حامد سليمان الأحمدي، و(Vi Markets)، و(Porsche)، و(Bissell)، و(Innoventure Educational Investment)، و(EFSIM Facilities Management Company - KSA)، وجمجوم فارما، و(Electra)، و(Barriya)، و(Humanity Code)، و(ITL World)، و(Jeem Gym)، و(Aida Murad)، والشريك الإعلامي (Rominds Production).

نُبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية باعتبارها إصدارًا خاصًا في العالم العربي، وتسعى إلى تعزيز صحافة الأعمال.

تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول موضوعات تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر.

كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ليجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين وجمهورًا واسعًا من التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: raquel@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتشركات