دبي، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن ختام فعالياتها الناجحة في اليوم العالمي للإسكان، التي أقيمت في مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024. حققت المؤسسة من خلال تنظيمها هذا الحدث تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمستفيدين، في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة لتوفير سكن ملائم ومستدام للمواطنين، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى لجعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل.

وقد شملت الفعاليات التي نظمتها المؤسسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية ناقشت التحديات والفرص المتعلقة بقطاع الإسكان في دبي. كما تم تسليط الضوء على أحدث المشاريع والخدمات الذكية التي توفرها المؤسسة بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري. وتفاعل الحضور بشكل إيجابي مع العروض المقدمة، مما أتاح الفرصة للمؤسسة للتعرف عن كثب على احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفي هذا السياق، قال هيثم عبدالرحمن الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "شهد تنظيم اليوم العالمي للإسكان هذا العام تجارب متميزة، حيث أتاحت لنا الفرصة لتعزيز التواصل مع المجتمع وعرض مشاريعنا وخططنا المستقبلية. نعمل جاهدين على تقديم حلول إسكانية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المواطنين، ونسعى دائمًا لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة تضمن راحة وسعادة الأسر الإماراتية."

وأضاف الخاجه: قائلاً "اليوم العالمي للإسكان يمثل مناسبة هامة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير حلول إسكانية مستدامة. نحن فخورون بدورنا في تحقيق رؤية دبي الحضرية 2040، ونعمل باستمرار على الابتكار في مشروعاتنا لتلبية تطلعات المواطنين، وضمان جودة الحياة والاستقرار الأسري لأجيالنا الحالية والمقبلة."

وتميزت الفعالية بعروض تفصيلية حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير أحياء سكنية متكاملة تلبي أعلى المعايير العالمية. كما تم استعراض مبادرات المؤسسة في مجال الاستدامة والخدمات الذكية، التي تسعى من خلالها إلى تقديم تجربة سكنية مميزة تتناسب مع تطلعات المواطنين وتدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام الفعالية، أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة. كما عبرت المؤسسة عن تقديرها لجميع الحضور والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح الفعالية، مؤكدةً أن التفاعل مع المجتمع هو حجر الزاوية في تطوير خدماتها المستقبلية، لتحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل عالميًا للعيش.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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