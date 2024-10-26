الرياض: تشارك مجموعة السعودية في مؤتمر مستقبل الاستثمار بنسخته الثامنة بصفتها شريك الطيران الرسمي للحدث العالمي الذي تستضيفه الرياض بمركز الملك عبدالعزيز الدولي خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر 2024م تحت شعار " أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد". ويأتي ذلك في إطار حرصها على المساهمة في إنجاح مختلف المناسبات الدولية المقامة على أرض المملكة والتي تستقطب نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم وتستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الدولية.

وسيحظى مشاركو وزوّار مؤتمر مستقبل الاستثمار بفرصة استثنائية للاطلاع عن كثب على الطائرة الكهربائية لمجموعة السعودية من شركة ليليوم والتي ستتواجد في مقر الحدث والتعرف على مزاياها التي تدعم الطيران المستدام كونها صديقة للبيئة وتختصر وقت الضيوف وتوفر حلولاً سريعة للتنقل داخل المملكة إلى جانب التعرف على مستهدفاتها التي تشمل ربط الضيوف بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بكل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك ربط العديد من المطارات الداخلية بمشاريع رؤية السعودية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2022 قد شهدت إبرام "السعودية" وشركة ليليوم الألمانية مذكرة تفاهم لشراء طائرات كهربائية، ثم بعد عامين وتحديداً في يوليو 2024 تم توقيع أكبر طلبية عالمية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة كهربائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تعتبر علامة فارقة في الصناعة باعتبارها أكبر طلبية مؤكدة لهذا النوع من الطائرات.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن المجموعة تواصل شراكتها وحضورها الدائم في المناسبات الدولية التي تستضيفها المملكة، منوهاً إلى أنها فرصة مواتية لاستعراض أبرز ركائز استراتيجيتها الجديدة سواء فيما يتعلق بالمساهمة في جلب العالم للمملكة وما ينضوي خلالها من مبادرات تشمل تحديث وتنمية الأسطول وزيادة الوجهات إلى جانب مشاريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية وصولاً إلى الاستثمار الأمثل لصفقة الطائرات الكهربائية بهدف تطوير شبكة وجهاتٍ لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر مستقبل الاستثمار أكثر من 5 آلاف ضيف و500 متحدث يناقشون العديد من الموضوعات الحيوية وبتغطية إعلامية واسعة، فيما سيشكّل تواجد طائرة مجموعة السعودية الكهربائية من شركة ليليوم علامة فارقة في هذه النسخة من المؤتمر بالإضافة إلى استعراضها لباقة متنوعة من مبادراتها التي تعتمد على أحدث الخدمات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حول مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 13 شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

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