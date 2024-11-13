الرياض ، المملكة العربية السعودية، للسنة الثانية على التوالي، تشارك مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، أكبر حدث عقاري في العالم يجمع بين الشركات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم أحدث الابتكارات في مجال العقارات، والذي يقام خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

وفي جناحها الخاص الذي يحمل الرقم H2.L16، تستعرض مدينة المعرفة الاقتصادية أبرز مشاريعها الاستثمارية الرائدة في المدينة المنورة. وتسلط الضوء على مشروع العلياء السكني، المجمع المتكامل متعدد الاستخدامات، الذي جرى تدشينه مؤخراً، ويجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية والضيافة.ويشكل مشروع العلياء، الذي بلغت قيمته الاستثمارية 2.6 مليار ريال، إضافة نوعية لمدينة المعرفة الاقتصادية، ويمهد إلى بداية مرحلة جديدة في منظومة التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة المنورة. ولقد انطلقت مرحلة بيع الوحدات في هذا المشروع الرائد.

كما تتيح مدينة المعرفة الاقتصادية، الفرصة أمام زوار جناحها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، للتعرف واكتشاف أبرز المشاريع التنموية الواعدة في المدينة المنورة وأهم الفرص العقارية النوعية بالقطاعات المتعددة، وأبرزها مشروع “بوابة المدينة”، أول مشروع ريادي على مستوى المملكة للمشاريع المرتبطة بمحطات النقل التي تتبنى مفهوم التطوير الموجه نحو التنقل TOD إذ يقع المشروع في المنطقة الجنوبية على امتداد طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق. ويمتاز بارتباطه المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع من جهة المحطة الغربية. وتحتوي المرحلة الأولى من المشروع على محطة للباصات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين بالإضافة لمنطقة تجارية وترفيهية وفندق. وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية 37 ألف متر مربع تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها حوالي 22 ألف متر مربع ويجري تطويرها من خلال صندوق عقاري استثماري بإدارة شركة الرياض المالية.

هذا إلى جانب مشروع "ملتقى المدينة"، الذي سيشكل وجهة اجتماعية ومقصد لأهالي وزوار المدينة المنورة من خلال ما يوفره من بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز ضمن محور حضري يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية بمكونات متعددة الاستخدامات مثل السوق والشارع التجاري الرئيسي ومحلات المقاهي والمطاعم والمنطقة التراثية ومحلات للمشاة. كذلك يضم المشروع قطاع الضيافة والترفيه بالإضافة إلى حديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية ومتحف تفاعلي. وتضم المرحلة الأولى من المشروع، فندق خمس نجوم بإدارة شركة الهيلتون العالمية بعدد 350 غرفة فندقية، ويجاور الفندق برج سكني بشقق سكنية فاخرة بعدد 64 وحدة تستهدف العائلات من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي وتتم إدارتها من قبل علامات تجارية عالمية وترتبط هذه الشقق مع الفندق والبوليفارد والسوق التجاري.

وتسلط مدينة المعرفة الاقتصادية في جناحها الضوء على، مشروع “جادة العالم الإسلامي” في الجزء الجنوبي الشرقي بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع. ويُعد أكبر المشاريع بمساحة تصل قرابة 950 ألف متر مربع، ويأتي استجابة لأهم برنامجين من برامج الرؤية 2030 وهما برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف لتيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتقديم خدمات ذات جودة عالية للزوار والمعتمرين والحجاج وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم. والبرنامج الثاني، برنامج جودة الحياة، من حيث توفير مدن ومراكز ترفيه عائلية وفعاليات حية ومسارح ومعارض ومهرجانات. وسيوفر المشروع خدمات السكن الدائم وخدمات الضيافة والإيواء وما يرتبط بهما مع كافة الخدمات المساندة المتمثلة في مركز لاستقبال وخدمة الزوار وساحة ثقافية واجتماعية، وأسواق تجارية متنوعة، ومستوصفات وعيادات طبية، مع ممرات مشاة تربط جميع أجزاء الموقع وساحات خضراء ومساحات للفعاليات.

وتشرفت مدينة المعرفة الاقتصادية، بزيارة معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إلى جناحها في معرض سيتي سكيب في اليوم الثاني من المعرض. كما جرى على هامش المعرض، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية العقارية، فيما يتعلق بالمشاريع السكنية بمدينة المعرفة الاقتصادية.

وقال محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي في مدينة المعرفة الاقتصادية:" تكتسب مشاركة مدينة المعرفة الاقتصادية في معرض سيتي سكيب العالمي، أهمية خاصة انطلاقاً من مكانة هذا الحدث، الذي أخذ منذ انطلاقته العام الماضي، موقعه بجدارة في مصاف المعارض الدولية، كما أن نسخته الثانية لهذا العام تجسّد شعار المعرض "مستقبل الحياة"، بكل تفاصيلها. وتشكل مشاركتنا في هذا المعرض، فرصة كبيرة لتعزيز التواصل مع جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة من مسؤولين ومساهمين ومستثمرين حاليين ومستقبليين، إلى جانب إبراز دور مدينة المعرفة الاقتصادية الرامي للمساهمة في التنمية والتطوير العمراني الذي تشهده المدينة المنورة. إذ تواصل مدينة المعرفة الاقتصادية، جهودها بتناغم وانسجام تام وبتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير مشاريع تتماشى مع برامج ومخرجات رؤية المملكة 2030 وخصوصاً مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في أهدافه المعروفة من حيث استقطاب المزيد من الأعداد للمملكة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، ومستهدفات وزارة السياحة والعمل، كذلك لتعزيز قطاعات الضيافة وتعزيز جودة الخدمات كذلك بالإضافة لبرامج الترفيه والخدمات الأخرى، نعمل على تعزيز مستهدفات برامج جودة الحياة والقطاع الصحي والتعليمي من خلال المشاريع والحلول التطويرية الحديثة التي نقدمها".

تكتسب مدينة المعرفة الاقتصادية، أهمية خاصة حيث تُعتبر بوابة المدينة المنورة، نحو مستقبل مزدهر، من خلال إنشاء مدن ذكية وتحقيق عوائد وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والسكان. ومن خلال نهجها المبتكر في التطوير الحضري، تُشكل مدينة المعرفة الاقتصادية، عنصر تحفيز ومساهم رئيسي في مسيرة تحويل المدينة التاريخية إلى مدينة ذكية تتميز بتجارب سكنية وتجارية وخدمات الضيافة النابضة بالحياة.

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