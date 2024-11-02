دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إيه إتش إس العقارية عن إنجاز رائع آخر يضاف الى قائمة انجازاتها العديدة ويعكس تفانيها المستمر في التميز في الارتقاء في قطاع المعيشة الفاخرة للغاية.

فقد شهدت دبي حفل توزيع جوائز الابتكار في البناء 2024 فازت فيها الشركة بجائزتين مرموقتين، وهي جائزة "المشروع الأيقوني لهذا العام" البارزة، عن مشروعها الرائد "كازا كانال". بينما حصد مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها، عباس سجواني على جائزة رفيعة المستوى "للتميز القيادي في العقارات".

وتعترف هذه الجائزة بإسهامات عباس سجواني الكبيرة في القطاع الحيوي للعقارات فائقة الفخامة. ويتمتع عباس، وهو رائد الأعمال الإماراتي الذي أصبح اسمه مرادفاً للتميز في قطاع العقارات الفاخرة، بفهم عميق لديناميكيات الصناعة ونهج تفكيري متقدم، نجح من خلالهما في التعامل مع تطورات المشهد العقاري، الأمر الذي وضع شركة إيه إتش إس العقارية في مكانة رائدة في مجال المعيشة الفاخرة للغاية.

وقد زودته هذه الخبرة الأساسية برؤى لا تقدر بثمن في مختلف قطاعات السوق، مما عزز مهاراته في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما يعد مشروع "كازا كانال" السكني تحفة فنية صممها المهندس المعماري صاحب الرؤية شون كيلا، والذي اشتهر بعمله في متحف المستقبل الشهير في دبي. و يوفر المشروع مجموعة متنوعة من فرص المعيشة فائقة الفخامة تجسد جميعها مزيجاً متناغماً من التصميم المبتكر والمناظر الخلابة ووسائل الراحة غير العادية، مما يجعل من كازا كانال الخيار الأمثل لأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أسلوب حياة حصري فاخر.

وفي معرض تعليقه على هذا الفوز المزدوج، علق عباس سجواني قائلاً: "يعد هذا التكريم دليلاً على التزامنا الثابت والمستمر نحو التميز والفخامة لضمان تقديم تجارب معيشية لا مثيل لها. ويجسد مشروع "كازا كانال" رؤيتنا للإبتكار والجودة، وانني متحمس لقيادة فريق عمل رائع يدفع الحدود باستمرار نحو ما هو أبعد من الاحتمالات المعتادة في قطاع العقارات الفاخرة للغاية."

وتعتبر جوائز الابتكار في البناء حدث سنوي يكرم بالإبداع والتميز في صناعة البناء. وهو يجذب اهتمام قادة الصناعة وأصحاب الرؤى الذين اجتمعوا معاً للإحتفاء بأولئك الذين يقودون التقدم والاستدامة في هذا المجال، ولتسليط الضوء على إنجازاتهم الرائعة التي تساهم في تشكيل مستقبل قطاع البناء وتطوير العقارات في دبي والإمارات العربية المتحدة أجمع.

ومع حصولها على هذه الجوائز، فإن إيه إتش إس العقارية مستمرة قدماً في ترسيخ سمعتها كشركة رائدة في تطوير العقارات فائقة الفخامة، ملتزمة بذلك بوضع معايير جديدة للإبداع والتميز في الصناعة.

نبذة عن إيه إتش إس العقارية

منذ تأسيسها في نوفمبر 2021، حققت إيه إتش إس العقارية تقدما ملحوظاً في قطاع العقارات الفاخرة للغاية، وبرزت بسرعة كشركة رائدة في هذا المجال المميز. وبدأت الشركة رحلتها الطموحة باستثمار قدره 100 مليون دولار، وفي غضون عامين فقط، حققت الشركة نمواً مذهلاً بلغ 16 ضعفاً، ومع وصول قيمة التطوير الإجمالية إلى 1.65 مليار دولار، انتقلت إيه إتش إس العقارية من الاستحواذ على الفلل وتجديدها في مواقع رئيسية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات، لتصبح من بين أبرز مطوري العقارات الفاخرة للغاية في دبي والإمارات العربية المتحدة.

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