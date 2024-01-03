الرياض، المملكة العربية السعودية: تعود فعاليات معرض بيوتي وورلد السعودية، المعرض الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة، للتألق في عام 2024. يُنظم المعرض في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التي تمثل جميع جوانب قطاع الجمال، حيث يجمع أبرز العلامات التجارية وألمع العقول في هذا المجال، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل والتعارف وتحقيق النمو على مدى ثلاثة أيام. من المتوقع أن تشهد الدورة الرابعة من معرض بيوتي وورلد السعودية نموًا يفوق التوقعات، حيث ارتفع عدد العارضين المسجلين بنسبة تجاوزت 340% مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة للطلب الهائل الذي شهدته الدورات السابقة. ما أدى الى تأكيد أكثر من 260 عارضًا مشاركتهم في الدورة المقبلة في 2024، ومشاركة أكثر من 35 دولة، حيث ستستخدم مساحة القاعات الأربع بأكملها في مركز المعارض، مما يمثل زيادة بنسبة 400% في المساحة المستخدمة مقارنة بالدورات السابقة. ووفقًا لتقرير من بلو ويف كونسلتينج، فقد ارتفعت قيمة سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية إلى 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة حاجز 7.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.9% خلال الفترة من 2021 إلى 2027،. وهذا ما أكده علي أكبر، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، قائلاً: "تأتي الحاجة الملحة لزيادة مساحة المعرض في 2024 نتيجة للطلب العالمي المتزايد من السوق، ومن نجاح الدورة الثالثة من بيوتي وورلد السعودية في 2022، حيث جذب المعرض أكثر من 5000 زائر." وأضاف: "إن حجز مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بالكامل يعني أن هذه الزيادة قد فتحت الباب لدخول أكبر عدد ممكن من شركات الجمال والرفاهية للسوق السعودي في تاريخ المعرض، مما يضيف قيمة لا تقدر بثمن لكل المشاركين." يتميز المعرض بتقديم خمسة قطاعات رئيسية متخصصة، تشمل العطور، والشعر والأظافر ومستلزمات الصالونات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. كما يتضمن المعرض قسمًا لسلاسل التوريد والخدمات، مع فئة خاصة بالعناية والنظافة الشخصية. كما سيضم المعرض عدداً من الفعاليات مثل فعالية "بيوتي لايف" والتي ستقدم مجموعة من العروض التي تشمل أساليب وتقنيات التجميل المتنوعة، مثل العناية بالبشرة ومنافسات الحلاقة وعروض المكياج وفنون تصفيف الشعر المباشرة. وللمرة الأولى، سيحتضن معرض بيوتي وورلد السعودية مؤتمر "نكست إن بيوتي" الذي سيستضيف 21 جلسة، على مدار 3 أيام، تتناول مواضيع متنوعة تشمل إنتاج مستحضرات التجميل الحلال، وأحدث التقنيات في العناية بالبشرة، وأحدث توجهات السوق، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية في السوق الإقليمي. وبمشاركة 83 عارضًا من دول مجلس التعاون الخليجي، يُسلط المعرض الضوء على مشاركة 30 عارضًا سعوديًا، بما في ذلك شركات بارزة مثل مصنع شرفان الحديث، و دار الأميرات، و الخزامى الطبية، و ابتكار الوائح، التي تعود كلها للمشاركة في المعرض، بالإضافة إلى 20 عارضًا جديدًا يمثلون مختلف القطاعات. كما سيستضيف المعرض أجنحة دولية من فرنسا، و تركيا، و الصين، و هونغ كونغ، و كوريا، مما يعزز التنوع والتميز في المعرض. يُعد بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة من علامة بيوتي وورلد العالمية، حيث يتم تنظيم المعارض السنوية الأخرى في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، و بيوتي وورلد اليابان فوكوكا). للمزيد من المعلومات أو للتسجيل كزائر في معرض بيوتي ورلد السعودية 2024، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: www.beautyworldksa.com #بياناتشركات -انتهى-