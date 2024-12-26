دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن فوزه بجائزة ’أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة’ وجائزة ’أفضل إصدار سندات لهذا العام’ خلال حفل توزيع جوائز ’التمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا’ (MEA Finance) لعام 2024.

وحصل المصرف على جائزة ’أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة’ لعروضه المتميزة والمصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ولريادته كأفضل مؤسسة تمويلية لأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن سلع وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينشط المصرف في خدمة أكثر من 40,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وسجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً غير مسبوق في العام 2024 حيث تتعامل واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع "الإمارات الإسلامي"، مما يؤكد على صدارة العروض القيمة التي يقدمها المصرف للمتعاملين.

وقد أطلق "الإمارات الإسلامي" مسبقاً العديد من المبادرات لدعم وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم المصرف حسابات مصرفية متخصصة، بما في ذلك "حساب سيدات الأعمال"، وهي حزمة حسابات مصممة خصيصاً لرائدات الأعمال في الدولة، وحساب "أبشر" الإماراتي، المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المتميزة للشركات الناشئة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يواصل "الإمارات الإسلامي" الاستثمار في التحول الرقمي بما يحقق الكفاءة التشغيلية، من خلال أكثر من 45 خدمة متاحة على منصة "بيزنس أونلاين" businessONLINE، و90% من الحسابات الجديدة تم إضافتها من خلال الرحلة الرقمية المساعدة. كما شرع البنك في رحلة التحليلات المتقدمة لزيادة تخصيص احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنتجات، وشارك المصرف في مبادرات تعاون استراتيجي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك برنامج ضمان التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

كما حصل المصرف على جائزة "أفضل إصدار سندات لهذا العام" عن صكوكه المستدامة ذات الأولوية غير المدعومة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي أصدرها في مايو من هذا العام. وكان هذا الإصدار بمثابة إنجاز كبير لقطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث حظي باهتمام كبير من المستثمرين العالميين، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة. وأتاح سجل الطلبات القوي الذي تجاوز 2.10 مليار دولار أمريكي للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431% سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات. ويتماشى الإصدار أيضاً مع أهداف الاستدامة الأوسع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارها أحد الموقعين على تعهد اتحاد مصارف الإمارات بحشد أكثر من تريليون درهم (270 مليار دولار أمريكي) للتمويل المستدام بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يعد تكريمنا في حفل توزيع جوائز ’التمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا‘ لعام 2024 أمراً يدعو للفخر، ودليلاً على الخطوات التي قطعها ’الإمارات الإسلامي‘ في تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية بين المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ابتكار المنتجات والتميز في خدمة المتعاملين. وباعتبارنا مصرفاً يسعى للعمل عن كثب مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، فإننا سنواصل إطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتجاوز تطلعاتهم."

من جانبه، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا أن نفوز بجائزة ’أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة‘ في حفل توزيع جوائز ’التمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا‘، حيث تمثل منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من كوننا مصرفاً إسلامياً رائداً في المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا بدعم احتياجات الأعمال لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسنواصل تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة بما يضمن بقاء ’الإمارات الإسلامي‘ المصرف المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة."

بدوره، قال إبراهيم خليل قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "إننا فخورون بحصولنا على هذا التكريم عن أول صكوك استدامة نقوم بإصدارها على الإطلاق بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، وهو ما يؤكد التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام. كما تعد هذه الجائزة دليلاً على التزامنا بتعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال توجيه المتعاملين في اتخاذ قرارات مالية مسؤولة. وبإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات المالية لمتعاملينا، فإننا نساهم في تعزيز مستقبل مبني على النمو المستدام وفقاً للقيم الإسلامية."

وتُكرم جوائز "التمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا" 2024 المؤسسات المالية، ومقدمي الحلول التكنولوجية، وشركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات والأفراد، تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية وخدماتهم الرائدة وقيادتهم الملهمة في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة ذات القيمة العالية لعملائهم في جميع جوانب المجتمع.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و226 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: +971 4 4397430

هاتف متحرك: +971 56 6405080

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: ei@bm.com

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