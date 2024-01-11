الصفقات التي أبرمت في دوفات شاهدة على حجم الطموح الكبير الذي تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا في دبي والمنطقة.

دبي – الإمارات العربية المتحدة: اختُتمت في دبي اليوم فعاليات الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات 2024" بنجاح منقطع النظير انعكس على حجم الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة التي تم إبرامها على مدار ثلاثة أيام والتي بلغت قيم تها 8.5 مليار درهم.

وقال سعادة الدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض دوفات: "نسعى من خلال مؤتمر ومعرض دوفات إلى تشجيع ودعم قطاع الصيدلة أكاديميّاً واقتصاديّاً عبر تعزيز الشراكات بين أصحاب القرار والعاملين في هذا القطاع."

الجانب الاقتصادي:

هذا ويعتبر مؤتمر ومعرض دوفات ركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات، حيث يسهم هذا الحدث بشكل كبير في تعزيز قطاع التجزئة والسياحة في الدولة والمنطقه عموماً، بفضل تنوع المشاركين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم. ويساهم دوفات بتعزيز التبادل التجاري وتكامل الأفكار والابتكارات، مما يسهم في تفعيل الاقتصاد العام. هذا التأثير الايجابي يعزز الإمكانيات التجارية ويعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصدر المراكز الأولى في قائمة الدول الجاذبه للأعمال والسياحة، مما يعكس التفاعل الديناميكي بين المشاركين ويدفع بعجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام.

وصرّح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، بالقول: "نواصل مسيرتنا في اندكس على خطى القيادة الرشيدة التي بلغت مرحلة الإبداع والإبهار في القطاع الصحي والتي جعلت لدبي معايير مميّزة جعلت منها بجدارة مثالاً يحتذى في العالم في ريادة قطاع المؤتمرات والمعارض الطبية حيث أنّ صحة المجتمع والمنفعة الوطنيّة هي أولوياتنا التي لن نحيد عنها."

وصرح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني بأن قيمة الصفقات التجارية التي أُبرمت خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت قيمتها 8.5 مليار درهم في دوفات هذا العامّ، وعن أبرز الصفقات المبرمة. وأضاف سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات:"تعتبر الصفقات التي أبرمت في دوفات شاهدة على حجم الطموح الكبير الذي تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا بالإضافة إلى وضع دبي ضمن مؤشر قوة المدن العالمي."

وقال أيضاً:" أكدت كافة الشركات المحلية والعالمية المشاركة رغبتها بالمشاركة في الدورات القادمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مشاركتها في دوفات هذا العام من خلال عقد الصفقات والاجتماعات التي أثمرت عن لقاء عملاء وموردين ومصنعيّ أدوية جُدد في كافة مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا مما شجعهم على تأكيد حضورهم للعام القادم".

وتعتبر الريادة التي حققتها دبي في القطاع الصحي الدولي ترجمة عميقة الوضوح لما يحظى به القطاع الصحي من رعاية خاصّة وأولية متقدمة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه الثاقبة لمستقبل الرؤى الصحية في دبي وما يجب أن يكون عليه.

حفل الاختتام:

قام سعادة الدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض دوفات بتكريم عدد من الشركات في قطاع الصيدلة شاكراً مجهودهم الجبار في تعزيز وتنمية قطاع الصحّة في إمارة دبي تضمّن الحفل الختامي تكريم الداعين لمن قاموا بتقديم الملصقات العلميّة على الأبحاث التي قدموها و تصاميم أجنحة العرض بالاضافة الى الجهود التي بذلوها من أجل تسليط الضوء التكنولولجيا في قطاع الصيدلة.

ويُنظم دوفات 2024 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

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للتواصل الإعلامي:

ابتسام المناعي

أخصائي علاقات إعلامية أول

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