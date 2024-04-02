الدوحة: تستضيف الدوحة النسخة الرابعة من "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ"، التي تُعقد بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024. ويستقطب المنتدى الذي يقام هذا العام تحت شعار "عالم متغير: اجتياز المجهول" أكثر من 1000 من قادة الحكومات والشركات، للمشاركة في حوار شامل وبنّاء حول القضايا الملحّة التي تطغى على محادثات مجالس الإدارة وأسواق المال الدولية.

ومع تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، فإن من شأن التطورات في عام 2024 أن تُخلف تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن تُركز النقاشات في منتدى قطر الاقتصادي على الموضوعات التالية:

الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة:

ما هو التحول الذي ستحدثه هذه السنة الانتخابية المهمة في مجرى التدفقات الاستثمارية، وكيف ستساهم في تعديل سلاسل التوريد، وتجزئة الاقتصاد العالمي.

التحوّل في مجال الطاقة:

يُشارك أهم صانعي السياسات في قطاع الطاقة خبراتهم حول مستقبل الغاز الطبيعي المُسال وسُبل التحوّل نحو مصادر الطاقة المستدامة.

الابتكار التكنولوجي:

الكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا "بلوك تشين"، والرقائق الإلكترونية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، والحياة بعد ظهور الهواتف الذكية.

استشراف الأعمال والاستثمار:

يُشارك قادة عالم الأعمال والاستثمار رؤاهم حول كيفية تجاوز النمو في الأسواق، ويجيبون على أسئلة محورية حول الاقتصاد العالمي.

الرياضة والترفيه:

يكشف الرياضيون والمستثمرون وقادة الدوريات الرياضية النقاب عن الموجة المقبلة من التغييرات التي ستحدث في هذه الصناعة التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات.

تشمل قائمة المتحدثين الحالية كلاً من معالي عبدالسلام المرشدي، والشيخة هنادي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إنجاز العرب؛ وجيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار في شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز؛ وجيم كولتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير شركة تي بي جي؛ وبراندون غارندر، الشريك والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة راين؛ وبهداد إقبالي، المؤسس المشارك والشريك الإداري لمجموعة كلير ليك كابيتال؛ وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد؛ وكينيث سي غريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس الاستثماري المشارك لصندوق التحوط سيتادل؛ وجين لي تشون، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي، فرنكلين تمبلتون؛ وجيفري كاتزنبرغ، المؤسس والشريك الإداري، وندركو؛ وسيندي ليم، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة كيبل المحدودة؛ والجنرال ديفيد بيتريوس (الجيش الأميركي، متقاعد)، الشريك ورئيس معهد كولبرج كرافيس روبرتس العالمي؛ وجوي وات، الرئيس التنفيذي لشركة يَم تشاينا؛ ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم خدمات العملاء العالمية في بنك BDT-MSD؛ ولي تشانغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيلهاوس الاستثمارية؛ وتود بولي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إلدريدج إنداستريز؛ ويمالي لي، الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا إيه إم سي؛ وغيرهم.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: "يسرّ مجموعة بلومبرغ أن تتعاون مع النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، والذي تحوّل بسرعة إلى حدث رئيسي على تقويم الاستثمار العالمي. ومع قيام فريق بلومبرغ التحريري عالمي المستوى بوضع برنامج أعمال متميز للمنتدى، فنحن نتطلع قدماً إلى استضافة نقاشات حيوية مع قادة الأعمال والحكومات من شتى أنحاء العالم".

من جانبه، سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي: "بفضل منتدى قطر الاقتصادي، أنشأنا مركزاً دينامياً لقادة الأعمال العالميين يمكّنهم من عقد الشراكات وتحفيز التواصل، حيث أصبح المنتدى حلقة وصل يتلقي فيها القادة أصحاب الرؤى الخلاقة لتشكيل المستقبل. إننا نتطلع إلى استضافة هذه الروح التعاونية الفريدة التي تميز هذا المنتدى الذي تزدهر فيه الأفكار وتتشكل التحالفات، ما يدفعنا جميعاً نحو مستقبل من النجاح والازدهار المشتركين".

بالإمكان متابعة أحداث المنتدى، الذي تُنتجه بلومبرغ لايف إكسبيرينسز وتُحرره بلومبرغ نيوز، على بلومبرغ ترمينال، وتلفزيون بلومبرغ، وموقع bloomberg.com. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول المتحدثين وبرنامج المنتدى في وقت لاحق.

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