الرياض، المملكة العربية السعودية: صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي كأحد أفضل 100 رئيس تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمتها السنوية التي تصدر بشكل دروي “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023".

وكانت المراعي قد عززت مكانتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وواصلت النمو، والمضيّ بخطى واثقة مستفيدةً من الفرص المتاحة لتوسيع وتنويع أعمالها وأدخلت منتجات غذائية جديدة ضمن سلتها الغذائية لخدمة كافة المستهلكين في أسواقها.

جدير بالذكر أن شركة المراعي كانت قد صُنفت مؤخرا ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2023 وفق تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، حيث احتلت الشركة المرتبة 38 على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.

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المصدر: ايتوس واير

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خالد عسيري

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