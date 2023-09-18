دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" اجتماعه الثاني للعام 2023 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات": "تترجم "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها كعاصمة عالمية للعمل الإنساني، من خلال مد يد العون لأخوتنا في الإنسانية، وتعزيز شراكاتنا الفاعلة لدعم المحتاجين والمحرومين في كل مكان، انسجاماً مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع". ونجحت "سقيا الإمارات" منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام."

اطّلع أعضاء المجلس خلال اجتماعهم على مستجدات المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها مؤسسة "سقيا الإمارات" خارج دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وتناول الاجتماع أيضاً الأثر الإيجابي الذي حققته "سقيا الإمارات" خلال حملتها الرمضانية السنوية 2023 لتوزيع عبوات المياه على مساكن العمال والأسر المتعففة والمساجد وخيم إفطار الصائمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "ماي دبي" و14 جمعية خيرية وجهة محلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع 335,343 كرتون من عبوات مياه الشرب، إلى جانب توزيع قرابة 40,000 كرتون من عبوات مياه الشرب بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "ماي دبي"، على المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية.

#بياناتحكومية

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