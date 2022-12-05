في إطار شراكتها الاستراتيجية مع جمعية علاقات المستثمرين، أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا عن استضافتها للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" في 13 نوفمبر 2023، أكبر حدث في مجال علاقات المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتزامن انعقاده مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس الجمعية. يأتي هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية تعاون بين بورصة البحرين و"ميرا" في مقر بورصة البحرين.

يهدف المؤتمر إلى تزويد المشاركين بمنصة للتواصل وتعزيز النقاش حول تحديات السوق وأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، إضافة إلى تسليط الضوء حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات للمهنيين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بمجال علاقات المستثمرين. كما سيوفر المؤتمر منصة لقاء للمختصين في مجال علاقات المستثمرين للتواصل ومناقشة أحدث التوجهات في هذا المجال وحلول علاقات المستثمرين الرقمية لتمكينهم من الوصول إلى قاعدة واسعة من الشركاء في هذا المجال، علاوة على مناقشة أهمية وجود منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة، مما يساهم في دعم الدور الهام الذي تضطلع به بورصة البحرين في استقطاب الاستثمارات وتعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يسهم في تعزيز اقتصاد مملكة البحرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المؤتمر جلسات نقاش حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، ومعايير إعداد التقارير المتطورة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والرقمنة والتنظيم، وغيرها من المواضيع المتعلقة بعلاقات المستثمرين. ويهدف المؤتمر لاستقطاب مشاركين من الشركات المدرجة محلياً وإقليمياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين ومحللي البحوث والمستشارين وممثلي الهيئات التنظيمية وممثلي البورصات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "نفخر في بورصة البحرين باستضافة نسخة 2023 من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا"، وهو ما يؤكد التزام بورصة البحرين الراسخ بتحقيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والتعامل مع السوق بشكل استراتيجي ويأتي ذلك ضمن التزامنا بالدور الحيوي في تطوير منظومة ممارسات علاقات المستثمرين واستراتيجية الاستدامة المؤسسية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية. لقد عملت بورصة البحرين باستمرار على تسليط الضوء على أهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في سوق رأس المال في مملكة البحرين حيث قامت بورصة البحرين بإطلاق دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين الخاص بالبورصة في عام 2021، وتعد استضافة مؤتمر الجمعية اليوم بمثابة تكليلٍ لتلك الجهود التي بذلناها في مجال علاقات المستثمرين."

وأضاف الشيخ خليفة: "تأتي استضافتنا للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا" استكمالاً لجهود بورصة البحرين الهادفة إلى تعزيز علاقات المستثمرين في سوق رأس المال في مملكة البحرين. وستساهم هذه الاستراتيجية، التي تتماشى أيضًا مع خطة تعزيز أسواق رأس المال كجزء من استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، في تعزيز دور بورصة البحرين في استقطاب الاستثمارات ونمو قاعدة المستثمرين والمصدرين. نحن نسعى دوماً لتعزيز بيئة مستدامة لأسواق المال، ونعمل على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال لإقامة علاقات بناءة مع مختلف الأطراف المشاركة في سوق المال."

من جانبها علقت السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين "ميرا" بالقول: لطالما كانت بورصة البحرين في طليعة الجهات التي تولي أهمية كبيرة لتشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في سوق رأس المال البحريني، حيث نسعى بشكل متواصل لتعزيز البيئة المستدامة لأسواق رأس المال كما نعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، وتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات ذات الصلة. إننا نتطلع إلى استضافة مؤتمر علاقات المستثمرين والذي سيقام للمرة الأولى على الإطلاق في مملكة البحرين، وهو ما سيشهد أكبر لقاء للمختصين في مجال علاقات المستثمرين والجهات ذات العلاقة."

بدوره، علق السيد أندرو تاربوك، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا"، قائلًا: "يسرنا الترحيب بالحضور في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا" الذي تستضيفه بورصة البحرين في نسخة 2023. نفخر في الجمعية باستمرار بالترويج للمبادرات المرتكزة على السوق، حيث نحرص على التعاون لتعزيز استفادة الجهات ذات العلاقة. إننا ندرك كذلك أهمية أن تكون بورصة البحرين في طليعة مستضيفي الفعاليات الحالية التي تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة بهدف تطوير سوق رأس المال. ستعمل استضافة المؤتمر في مملكة البحرين بلا شك على توسيع منظومة علاقات المستثمرين في المملكة، حيث تتيح مثل هذه الفعاليات الفرص لتطوير مهنة علاقات المستثمرين من أجل خلق مجتمع متنوع، يضم المستثمرين والمصدرين والمستشارين والممارسين ومقدمي التكنولوجيا وغيرهم من الجهات ذات العلاقة."

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" يعد أحد أكبر فعاليات علاقات المستثمرين المرتقبة في المنطقة، حيث يستقطب الحضور من الشركات المدرجة محليًا والشركات الدولية والمستثمرين ومحللي البحوث والمستشارين، ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى المسؤولين من الهيئات التنظيمية في المنطقة.

ويذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" كانتا قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين للجمعية في شهر أبريل من العام 2019، وذلك بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين. ومنذ إطلاقها، نظمت بورصة البحرين العديد من ورش العمل لتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة. وقد أصدرت بورصة البحرين دليل أفضل الممارسات في مجال العلاقات المستثمرين لتسليط الضوء على أهمية وتأثير تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على أداء الشركات المدرجة وتنافسيتها في السوق.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين لفرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – "ميرا "كل من: شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والمؤسسة العربية المصرفية "بنك ABC"، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، وبورصة البحرين، وشركة الإثمار القابضة، وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب. (م).

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