المهندس السيد عليوة : معرض إنفسمنت هاب يستهدف تحقيق مبيعات تقدر بـ 3 مليار جنيه خلال رحلة المعرض في دول الخليج العربي



تم الإعلان عن إطلاق أهم معارض العقارات المصرية في دول الخليج العربي تحت اسم "إنفسمنت هاب investment Hub " بشراكة مصرية إماراتية تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بـ 3 مليار جنيه خلال رحلة المعرض في دول الخليج العربي، ومن المتوقع أن نشهد بداية رحلة إنفسمنت هاب في دولتي قطر والمملكة العربية السعودية مع قدوم عام 2023.



وكشف المهندس السيد عليوة، رئيس شركة وول ستريت جروب المنظمة للمعرض أنه يستهدف أن تكون شركة وول ستريت جروب هي الرائدة في تصدير العقارات المصرية متوقعا نجاح باهر لمعرض إنفسمنت هاب في رحلته في الخليج العربي بمشاركة أكبر مطوري العقارات المصرية.



و قامت شركة وول ستريت جروب بتنظيم العديد من المعارض العقارية الناجحة في الوطن العربي مثل معرض مصر العقاري عمان 2022 والجناح المصري في معرض سيتي سكيب قطر 2022 وغيرها من المعارض العقارية المتميزة التي لاقت نجاحًا باهرًا،



وقال عليوة أنه المتوقع أن يمثل "إنفسمنت هاب Investment hub " نقطة انطلاق حقيقية لزيادة تدفق الاستثمارات الخليجية في العقارات المصرية مؤكدا أن الأشقاء العرب والمصريين بالخارج لديهم يهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر في ظل النهضة العمرانية الكبرى التي حققتها القيادة السياسية وتمثلت في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح عليوة أن المعارض العقارية ما زالت محورا مهما لإنقاذ القطاع العقاري من جحيم الأزمات مشيرا إلى أنها وسيلة مهمة لتسويق مشروعات شركات التطوير العقاري فهي تتيح الفرصة للمطور أن يقدم عددا من العروض خلال فترة المعرض لجذب العملاء خاصة العميل الجاد الذى لديه الرغبة الفعلية فى الشراء.



وأكد أنها أحد أهم الآليات التى تتيح للعملاء التعامل المباشر مع المطور العقارى والاستفادة من العروض التى يتم تقديمها خلال المعارض والتى تكون فرصة جيدة للشراء أو الاستثمار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية.



أشار إلي أن المعارض الخارجية فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الإستثمار الأجنبى بالدولة وتعتبر خطوة نحو تصدير العقار خارج مصر، الذي يعتبر من أهم السلع التي بدأ مؤخرا الاهتمام بتصديرها خارج مصر، حيث تعد مصر من اهم الدول في المنطقة التي تتميز بجودة المنتج العقاري.

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