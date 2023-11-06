وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 6 مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية



الرياض: اختتم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الثلاثاء، مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي أقيم بالعاصمة الرياض من الفترة 29-31 أكتوبر، تحت شعار "استثمر في الصحة"، تعرّف خلالها الزوار على أبرز الابتكارات والحلول الصحية التي احتضنها جناح "التخصصي" بالمعرض المصاحب، وأثرها في تعزيز مستوى نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض.

وشهد الملتقى الذي يشارك فيه "التخصصي" كشريك استراتيجي صحي، إلقاء معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض كلمة حول السياحة العلاجية، حيث أشار إلى سعي المملكة إلى تعزيز السياحة العلاجية، والانتقال من مصدّر للسياحة العلاجية إلى استقبال 5% من الذين يسافرون للخارج لتلقي العلاج على مستوى العالم، لما تملكه المملكة من مقومات، تسهم في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة على ذلك الصعيد.

وأوضح رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأستاذ مهند عبد الله قاضي أن مشاركة "التخصصي" في ملتقى الصحة العالمي 2023 تأتي في إطار توثيق جسور التواصل مع المؤسسات الصحية المحلية والعالمية، واستعراض أبرز ابتكاراتنا وحلولنا الصحية، وتعزيز مكانة التخصصي كمؤسسة صحية رائدة عالمياً، وتقديم صورة مشرفة عن الرعاية الصحية في المملكة.

وعلى هامش ملتقى الصحة العالمي 2023؛ وقّع "التخصصي" ست مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية في مجالات الابتكار الصحي والاستدامة وإطالة العمر الصحي والتدريب المهني، وذلك في سياق تعزيز التعاون، وتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتناول جناح "التخصصي" مجموعة من ابتكارات المستشفى، منها ريادته في أبحاث الطب الحيوي في الفضاء، من خلال قيادته أربع تجارب بحثية في علوم الخلية في الفضاء، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي للمستشفى في تفعيل الابتكار على المستوى الدولي، وريادته في مجال زراعة الأعضاء ومنها تنفيذه لأول زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم.

كما شهد الملتقى احتفال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعلاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام تقنية الخلايا التائية، ما يُعد إنجازاً فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما احتفى التخصصي بحصول مركز خدمة المستفيدين على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرط الأوسط من منظمة INSIGHTS.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.



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