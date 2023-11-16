في إطار حرص معاليه على تمكين أبناء وبنات الإمارات

وزير التسامح والتعايش: دعم وتمكين شباب الوطن هو أحد أهم أولوياتنا الوطنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، نسخة العام 2023 من معرض توظيف × زاهب، الحدث الأبرز لتوطين الوظائف في دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدينك) يرافقه عدد كبير من القيادات بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان أن العمل على تمكين أبناء وبنات الإمارات هو أحد أهم أولويات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن توجيهات سموه – حفظه الله ورعاه - لنا جميعا، تركز على توفير كل صور الدعم لشباب الإمارات وتوفير كافة الفرص الممكنة لتدريبهم وتمكينهم، لكي يكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات، مؤكداً أن معرض زاهب منصة رائعة لتوفير اللقاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن وظائف في مختلف التخصّصات، ومتمنياً التوفيق للجميع.

ويعد معرض توظيف × زاهب أحد أهم معارض التوظيف، الذي استطاع استقطاب الشباب الإماراتي، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث أولت حكومة دولة الإمارات أهميّة كبيرة لتعزيز فرص العمل للشباب الإماراتي في القطاعين العام والخاص.

وفي معرِض حديثه حول الأهمية الكبرى لهذا الحدث، قال فادي حرب، مدير الفعاليات في شركة إنفورما الشرق الأوسط، الشركة المنظِّمة لفاعليّة توظيف × زاهب: "إنّ الزيادة في عدد الموظفين الإماراتيين في القطاع الخاص من عام 2022 إلى 2023 تُمثل رقماً قياسيّاً على الإطلاق، وهي أعلى معدل للتوطين تمّ تسجيله في القطاع الخاص في دولة الإمارات. ونظراً لذلك، فإنّ الخطوة الإيجابيّة التي اتّخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى زيادة هذه الأرقام، هي مدعومة بعقوبات ماليّة على أصحاب العمل غير الملتزمين وتعزز التزامهم المطلق بأهداف التوطين، بما يتجاوز توقّعات الجميع. ".

وتعليقاً على مشاركة برايس ووترهاوس كوبرز، قال خالد بن بريك، الشريك الاستشاري ومدير برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "أسعدتنا المشاركة في معرض توظيف × زاهب لأنّه وفّر لنا منصّة تمكينيّة للتعرّف على المواهب الإماراتيّة المؤهلة والمصمِّمة. وقد قمنا حتّى الآن بتدريب أكثر من 6,000 مواطن إماراتي من خلال برامجنا وهدفنا مواصلة الاستثمار بشكلٍ كبير في الأجندة الوطنيّة لتحسين المهارات".

أتاح معرض توظيف × زاهب أن يكون شباب الدولة في وضع فريد للاستفادة من الفرص غير المسبوقة، بما يتماشى مع الأهداف الحكيمة للقيادة الرشيدة من أجل مستقبل مزدهر ومثمر لدولة الإمارات.

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