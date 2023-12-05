الدرعية: كشفت شركة الدرعية مساء اليوم عن فعاليات وروزنامة موسم الدرعية 2023/ 2024م المرتقب، وذلك برعاية معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة شركة الدرعية، وبحضور السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث سينطلق موسم الدرعية يوم 12 ديسمبر 2023م، للاحتفاء بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، من خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب، ويستمر الموسم لمدة ثلاثة أشهر تربط فيها الحاضر بالماضي وتبرز عراقة الثقافة والتقاليد السعودية بطريقة حديثة ومُبتكرة.

تتميز هوية موسم الدرعية لهذا العام بروزنامة ثقافية سعودية، تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، حيث يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار " أرض ترويك". ويتضمن موسم الدرعية هذا العام العديد من المفاجآت والتجارب النوعية التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وإحياء المناطق في مختلف أنحاء الدرعية مثل مطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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