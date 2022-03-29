جمع في نسخته السادسة قادة قطاع الطاقة من حول العالم لمناقشة تعزيز جهود تحول القطاع في ظل الأزمة الجيوسياسية وتحديات أمن الطاقة على المدى القصير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت اليوم أعمال منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في نسخته السادسة والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام وتركزت حواراته هذا العام على تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة على المدى القصير وفي ذات الوقت التركيز على تحقيق أهداف الحياد المناخي. وقد اكتسب المنتدى المزيد من الزخم بفضل تزامنه مع انعقاد القمة العالمية للحكومات في اكسبو 2020 دبي، حيث اتيحت المزيد من الفرص لقادة قطاع الطاقة للتباحث في الأزمات الجيوسياسية واحتياجات السوق والمناخ والتي تؤثر جميعها على منظومة الطاقة العالمية.

ونظرًا لحاجة المجتمع العالمي لمواجهة التحديات الملحة في الطلب على الطاقة، فقد وضع منتدى الطاقة العالمي جدول أعمال قوي للمناقشات العامة والاجتماعات الخاصة يتناول التحديات العديدة الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا. وناقش القادة أيضًا المخاطر المحيطة بجهود تحول قطاع الطاقة، وكيفية تعزيز أمن الطاقة ومستقبل أوبك بلس وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة، والتطلع إلى مؤتمري المناخ كوب 27 و 28 اللذان سيتم استضافتهما في كل من مصر ودولة الإمارات على الترتيب.

وقال راندولف بيل، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي: "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية من أي وقت مضى لاستضافة منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، وذلك نظرًا لما تواجهه منظومة الطاقة العالمية اليوم من تحديات حادة ناشئة عن الحرب في أوكرانيا والعودة إلى مستويات الطلب قبل انتشار الجائحة. فقد شكّل المنتدى لحظة أساسية جمعت القادة من جميع أنحاء العالم لرسم مسار جديد نحو ضمان أمن أكبر للطاقة وتحقيق الحياد المناخي. ونحن ممتنون للقمة العالمية للحكومات واكسبو 2020 دبي لاستضافة المنتدى هذا العام. فقد أتاحت لنا هذه الأحداث عالمية المستوى إمكانية الوصول إلى جماهير جديدة والاستفادة من أجنداتهم ذات النظرة المستقبلية."

وتحدث خلال المنتدى العشرات من الشخصيات البازرة من مسؤوليين حكوميين وقادة قطاعات ورواد الفكر. كان من بين أبرزهم هذا العام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي. ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. ومعالي محمد السنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك. ومعالي بليندا بالوكو وزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا. ومعالي ألكسندر نيكولوف وزير الطاقة البلغاري. وعاموس هوشستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لأمن الطاقة. وآنا شبيتسبرج، نائبة مساعد وزير تحويل الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيعود منتدى الطاقة العالمي، الذي تم تأجله هذا العام بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19، إلى موقعه المعتاد في أبوظبي في يناير 2023. وسيستمر الحدث في العمل كشريك رئيسي في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو حدث عالمي يركز على جهود تسريع التنمية المستدامة في العالم.

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