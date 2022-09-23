· سلّطت دو خلال الحدث الضوء على أهمية تطوير مهارات الخريجين الإماراتيين لتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية ومواكبة متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

· وفّر جناح دو في المعرض للمواهب الإماراتية فرصة التعرف إلى برامج التدريب التي تقدمها الشركة إلى جانب التقدم لشغل أدوار وظيفية بدوام كامل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها المتميزة في فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022 التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقبل ممثلو الشركة خلال أيام المعرض أكثر من 2000 من أبناء الإمارات، ووفّروا لهم فرصة التواصل مع الموظفين والتعرف إلى الفرص التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى التقدم بطلب شغل الوظائف المتاحة في دو. كما قدم ممثلو الشركة للزوار لمحة حول فرص وبرامج التدريب والتطوير المهني التي توفرها الشركة والمصممة للارتقاء بمهارات المواهب الإماراتية وتجهيزها بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بعد التخرج.

وتميز جناح دو في المعرض بتصميم رائع وجذّاب للضيوف والزوار من خلال احتوائه على واجهات عرض مخصصة تعكس نهج الشركة الذي يتمحور حول تشجيع التفكير الريادي والإبداعي وبيئة العمل المبتكرة. وتضمن الجناح نفقاً تفاعلياً يمسح أجسام الضيوف لعكس صور رمزية لهم على شكل نسخ افتراضية، إضافة إلى لعبة Buzz Wire التي تختبر مستوى تركيز المشاركين وقدرتهم على العمل تحت الضغط، إلى جانب أنشطة وألعاب أخرى مثل لعبة ذاكرة واختبار الشخصية. كما أتاح الجناح للضيوف فرصة تقديم سيرهم الذاتية وإجراء جولة لاستكشاف المقر الرئيسي لشركة دو في دبي هيلز باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، والذي صُمم على نحو فريد لمواكبة متطلبات بيئة العمل المستقبلية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "سُررنا للغاية باستقبال أعداد كبيرة من المواهب الإماراتية في جناحنا بمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، حيث تمثلت الغاية الأساسية من مشاركتنا بالحدث في التواصل مع المواهب الإماراتية الصاعدة وتمكينها من اكتساب رؤى ملموسة حول الإيجابيات التي يوفرها الشروع في مسيرة مهنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الخريجين الجدد والشباب لبناء العلاقات والتعرف إلى برامج التدريب والتطوير الداخلي والأدوار الوظيفية المتوفرة بدوام كامل لدينا. سنواصل التركيز على استقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة والركائز الاستراتيجية للاقتصاد المعرفي في الدولة لتكون دو من الشركات الوطنية المفضّلة من جانب الباحثين عن عمل من أبناء الإمارات ".

ونتيجة للاستراتيجيات والخطط المتميزة التي تتبعها دو لدعم استراتيجية التوطين، تمكنت دو من مضاعفة عدد الموظفين لديها من أبناء الإمارات منذ عام 2006. ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً 39.2٪ من إجمالي القوى العاملة في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل 47٪ من موظفي دو من الإماراتيين مناصب قيادية في جميع أقسام الشركة.

هذا وتواصل دو التزامها بتطوير المواهب الإماراتية من خلال برامج التدريب الشخصي والمهني وتقديم الإرشادات والتوجيهات حول كيف يمكن للباحثين عن عمل من المواطنين الانطلاق في مساراتهم المهنية وتطويرها سواءً داخل الشركة أو على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة، تدعم دو روح ريادة الأعمال بين الموظفين الإماراتيين الذين يمتلكون أيضاً شركات صغيرة ومتوسطة.

وسلّطت دو خلال الحدث الضوء على شراكاتها المتميزة مع شركات عالمية مثل هواوي ونوكيا لتوفير برامج تدريب مميزة لطلبة الجامعات والخريجين الجدد والموظفين التنفيذيين من أبناء الإمارات. إضافة إلى ذلك تواصل دو تعزيز تعاونها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتوفير مجموعة واسعة من الفرص والبرامج التدريبية للإماراتيين ومساعدتهم على استكشاف الوظائف المتوفرة والتقدم بطلب للانضمام إلى برامج التدريب وشغل الوظائف المتاحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.du.ae.

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