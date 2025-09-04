500 عارض ومشاركات دولية للمرة الأولى أبرزها أستراليا وميانمار

الجناح الإيطالي يشارك بأكثر من 50 عارضاً

أكثر من 100 مليون درهم قيمة مبيعات دورته السابقة

الشارقة، تستضيف إمارة الشارقة فعاليات الدورة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2025، بمشاركة 500 عارض محلي ودولي يمثلون21 دولة، وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والمجوهرات.

وكشفت أرقام النسخة الماضية من المعرض عن نجاحه في تسجيل أرقام قياسية على صعيد الأداء والحضور، حيث بلغت قيمة المبيعات 105 ملايين درهم، واستقطب الحدث87 ألف زائر من 106 دول، كما شهد الحدث حضور1400 متخصص تجاري من 63 دولة، ما يعكس ثقة قطاع الذهب العالمي في مكانة المعرض كمنصة استراتيجية لصناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة والعالم.

مشاركة دولية جديدة

ويمتد المعرض على مساحة 30 ألف متر مربع، ليقدّم لزواره في دورته الجديدة تجربة استثنائية تجمع بين أندر التصاميم الفاخرة من الذهب والألماس والساعات والأحجار الكريمة، وأحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال، بمشاركة نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية والإقليمية، من دول مثل: الإمارات، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وسنغافورة، هونغ كونغ، ولبنان، ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، الكويت، بالإضافة إلى دول تشارك للمرة الأولى مثل أستراليا، ميانمار، باكستان، وغيرها.

مكانة عالمية رائدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الدورة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تمثل امتدادًا لمسيرة من النجاحات التي حققها الحدث على مدى سنوات، ليصبح أحد أبرز المعارض المتخصصة التي تستضيفها إمارة الشارقة والتي تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن تمكن الحدث من استقطاب وجذب دول جديدة انضمت إلى العدد الكبير من الدول المشاركة يعكس السمعة العالمية الرائدة للحدث بين كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات ودوره في إتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار إلى جانب تعزيز نمو أعمالهم في أسواق المنطقة وعقد الصفقات وبناء الشراكات، مؤكداً التزام مركز إكسبو الشارقة في تقديم دورة جديدة متميزة تعزز تنافسية المعرض وريادته إقليميًا ودوليًا وتستعرض توجهات السوق العالمية في هذا القطاع، لتوفر للزوار تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والإبداع، وتتضمن أحدث الابتكارات والتوجهات في عالم الذهب والمجوهرات.

50 عارضاً ضمن الجناح الإيطالي

ويتميز الحدث في نسخته الجديدة، بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات من أبرزها الهند وسنغافورة وتايلاند التي جانب حضور متميز للجناح الإيطالي بأكثر من 50 عارضاً، ما سيتيح الفرصة للزوار لاستكشاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس وأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة من مختلف دول العالم.

وسيشهد المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من 1 ظهراً حتى 10 مساء ويوم الجمعة من 3 حتى 10 مساء تنظيم العديد من البرامج وورش العمل والأنشطة المتخصصة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات والتي ستقدم للمشاركين الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية المتبعة واكتساب خبرات عملية جديدة تعزز من قدراتهم على تحقيق الريادة في هذا القطاع.