الشارقة: احتفت دائرة الشارقة الرقمية، اليوم، بتخريج 15 منتسباً إلى "برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي" الذي أطلقته الدائرة في سبتمبر الماضي بالتعاون مع أكاديمية PwC بهدف تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات والمعارف المتقدمة في هذا المجال، وتأهيلها لقيادة مستقبل رقمي يرتكز على البيانات والتقنيات الناشئة في إمارة الشارقة.

وشهد فعاليات حفل تكريم أولى دفعات هذا البرنامج سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير الدائرة، إلى جانب تيمور علي مير، شريك في أكاديمية PwC الشرق الأوسط وقائد المؤهلات المهنية في الأكاديمية، وممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة.

واستعرض الحفل ثلاث حزم من المشاريع النوعية التي أنجزها المشاركون خلال البرنامج، وتناولت محاور التنمية الاجتماعية والبشرية، والبنية التحتية الحضرية وإدارة المدن، والأمن والاقتصاد والموارد الطبيعية، مجسِّدةً رؤية الشارقة في ترسيخ ثقافة البيانات ودعم مسيرة التحوّل الرقمي المستدام في الإمارة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن البرنامج يترجم التزام الدائرة ببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسار التكامل الرقمي واستشراف المستقبل، مشيداً بإنجازات الخرّيجين التي تعكس الأولويات الوطنية. وقال: "نحتفل، اليوم، بثمرة من ثمار الاستثمار في الإنسان الذي نؤمن به طريقاً راسخاً نحو التقدّم والتميّز. لقد أثبت المشاركون في البرنامج التزامهم بالتعلُّم والتطبيق، وقدموا مشاريع متميزة تظهر قدراتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في خدمة العمل الحكومي والمجتمع"، مضيفاً: "تمثّل هذه المشاريع نماذج عملية تُظهر كيف يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي المساهمة في تطوير حلول واقعية لتحديات المستقبل".

وتوجّه سعادته بجزيل الشكر والتقدير إلى الشركاء والمشرفين والمدربين على جهودهم القيّمة في تنفيذ البرنامج والإسهام في بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، معرباً عن ثقته بأن الخرّيجين سيلعبون دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية الدائرة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة ومستدامة تضع الإنسان في صميم التنمية، وتعزيز ريادة الشارقة عالمياً في مجال التميُّز الرقمي.

من جانبه، قال تيمور علي مير: "يؤكد تعاوننا مع دائرة الشارقة الرقمية على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية باعتباره حجر الزاوية للتحول الرقمي الهادف. يزود هذا البرنامج المشاركين بمهارات عملية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الخدمات الحكومية والمساهمة في التنمية المستدامة على المدى الطويل. نحن فخورون بما حققوه، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا المشتركة في رسم ملامح مستقبل الشارقة الرقمي".

وصُمّم هذا البرنامج، الذي انطلق في 8 سبتمبر 2025، لتلبية احتياجات حكومة الشارقة من المواهب الرقمية، حيث قدّم منصة تعليمية متخصّصة هدفت إلى نقل المشاركين من مرحلة الاستخدام التقليدي للبيانات إلى مرحلة التخصص الاحترافي. ومن خلال سلسلة من الورش التدريبية النظرية والتطبيقية المتخصّصة، سعى البرنامج إلى تهيئة الكوادر الحكومية لاستخدام أدوات تحليل متقدمة تمكّنهم من ابتكار حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

-انتهى-

#بياناتحكومية