القاهرة– اختتمت فعاليات معرض "أوتوتك"، أكبر معرض دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المُغذية، والذي أُقيم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

شهدت نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة ضمّت 520 شركة من 40 دولة، بزيادة 170 شركة عن العام الماضي، من بينها 96 شركة مصرية مقارنة بـ 69 شركة فقط في نسخة 2024، إلى جانب استقطاب 14,500 زائر وبحضور آلاف المتخصصين وصنّاع القرار وممثلي الشركات العالمية والإقليمية. ويعكس هذا النمو المتسارع التطور المستمر لمعرض "أوتوتك" كمحطة رئيسية لصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي تعليقه على نجاح نسخة هذا العام، صرّح الأستاذ عمرو مشعل، مدير معرض "أوتوتك"، قائلًا: "نحن فخورون بالنتائج الاستثنائية التي حققها معرض أوتوتك، والتي تعكس الثقة المتزايدة في مكانته كمنصة رئيسية تجمع روّاد الصناعة من مختلف أنحاء العالم. لقد نجحنا هذا العام في تعزيز الحضور الدولي، وتمكين الشركات المصرية من استكشاف فرص تصديرية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات. كما شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الشركات المصرية المشاركة، وهو مؤشر قوي على تسارع خطوات الدولة نحو تحقيق هدف التوطين".

وأضاف مشعل قائلًا: "نحن نخطط في دورة 2026 لإطلاق جناح مخصص للشركات المصرية لعرض إمكانياتها التصنيعية، خاصة أن عملية التوطين تستغرق وقتًا بطبيعتها، إلا أن "أوتوتك" ساهم بفعالية في تسريع هذه الخطوات من خلال خلق منصة تربط بين تسهيلات الحكومة والمصنّعين المحليين. ونثق أن النسخة القادمة ستشهد مشاركة شركات مصرية قادرة على تقديم منتجات وصناعات متكاملة، في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات."

جدير بالذكر أن "مؤتمر أوتوتك"لاقى اهتمامًا واسعًا من الزوار والمتخصصين، وشمل المعرض أكثر من 70 جلسة و40 متحدثًا من أبرز قادة القطاع وخبرائه، ناقشوا أحدث التطورات في مجالات التصنيع المستدام وخدمات ما بعد البيع. كما قدّمت "أكاديمية أوتوتك" مجموعة من ورش العمل المعتمدة من شركتي تويوتا وجنرال موتورز، التي ساهمت في تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.

