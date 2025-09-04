دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية الرائدة في دولة الإمارات، بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية مميزة أقيمت في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم. وحمل هذا العام طابعاً خاصاً مع إعلان المجموعة عن إنجاز نوعي يتمثل بانضمام أكثر من 100 امرأة إماراتية إلى كوادرها المتنوعة.

وانسجاماً مع الشعار الوطني “يداً بيد، نحتفي بالخمسين”، الذي يخلّد الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، أطلقت مجموعة قرقاش شعارها الاحتفالي #SheBlooms، في إشارة رمزية إلى أن المرأة الإماراتية تزدهر حين تُمنح الدعم والرعاية والتمكين. وقد شكّل الحدث تكريماً لمعاني التمكين والوحدة والدور المتنامي للمرأة الإماراتية في القطاع الخاص.

انطلقت الفعالية بكلمة ألقتها الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة، أكدت فيها التزام مجموعة قرقاش الراسخ بالاندماج والنمو والتمكين. تلتها جلسة حوارية تفاعلية، حيث شاركت مجموعة من الموظفات الإماراتيات قصصاً عن الصمود والتطور المهني وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، ما أضفى بعداً إلهامياً خاصاً للمتدربين الجدد ضمن برنامجiStar .

وبهذه المناسبة، قالت عائشة الشريف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة قرقاش: "يوم المرأة الإماراتية في مجموعة قرقاش هو احتفال وتجديد عهد في الوقت ذاته، نؤكد من خلاله التزامنا بأن نكون من الرائدين. ومع إرث يتجاوز المئة عام ومستقبل مشرق أمامنا، تواصل مجموعة قرقاش الوقوف عند نقطة التقاء الإرث بالتقدم والمرأة الإماراتية في قلب مسيرتنا".

ومن جانبها، شاركت نجوى مبارك، التي قضت ما يقارب 19 عاماً في مجموعة قرقاش، بقولها:"وجودي في مجموعة قرقاش منحني منصة للنمو المهني مع المحافظة على هويتي كامرأة إماراتية. واليوم، ومع هذا الإنجاز، نرى كم حققنا من تقدم، وكم ما زال أمامنا من فرص لمواصلة المسيرة".

واختُتمت الفعالية بلمسة إبداعية من خلال ورشة تفاعلية لتنسيق الورود، تلاها مأدبة غداء للتواصل وبناء جسور التعارف، بما عزّز روح المجتمع والإنجاز المشترك بين الحاضرات.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918 وهي من أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم اليوم تحت مظلتها مجموعة من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالميًا، موزَّعة عبر أربع قطاعات؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في جلب علامات تجارية رائدة عالميًا في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، وجي أيه سي موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. ومنذ عام 1998، تقدّم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم المجموعة العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات.

