تم توفير مياه الشرب المولدة من الهواء لـ 339,000 ضيف حضروا سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مبادرة الاستدامة التابعة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي رقماً قياسياً عالمياً بإنتاج أكبر كمية من مياه الشرب من الهواء خلال 24 ساعة. وتحقق هذا الإنجاز، الذي تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بفضل التعاون بين شركة إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، و"ماهوا،" وهي شركة لإنتاج المياه المستدامة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتابعة لشركة بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا المياه ذ.م.م. وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز الهام خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة إثارة في أبوظبي بالتعاون مع ما هوا.

وقد نشرت ماهوا خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025 أكثر من 30 جهازاً لتوليد المياه من الهواء في جميع أنحاء حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك. وفي غضون 24 ساعة، أنتجت هذه الأجهزة 60.75 متراً مكعباً من مياه الشرب من الهواء، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية "لأكبر كمية مياه يتم توليدها عبر نظام لتوليد المياه من الهواء في 24 ساعة".

وعلى مدار أسبوع السباق، أنتجت تقنية ماهوا ما يصل إلى 300,000 لتر من مياه الشرب، ما ساعد على تجنب استخدام أكثر من 600,000 زجاجة بلاستيكية أحادية الاستخدام بسعة نصف لتر، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بها بأكثر من 80 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: "نلتزم في شركة إثارة بترسيخ الاستدامة في مختلف فعالياتنا ومواقعنا، ويعكس تعاوننا مع ماهوا الإمكانات الكبيرة للتقنيات المبتكرة التي يمكن توظيفها على نطاق واسع لإحداث أثر واضح".

وأضاف: "يشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى نمواً متواصلاً في أعداد الزوار والبرامج الترفيهية، فيما نعمل في الوقت ذاته على تقليل الأثر البيئي بصورة مستمرة. ويؤكد تجنب استخدام أكثر من 600,000 زجاجة بلاستيكية خلال أسبوع سباق 2025 إمكانية تحقيق ذلك، ويرسي معايير جديدة لكيفية تعامل الفعاليات الكبرى في المنطقة مع إمدادات المياه والحد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة".

ويبرز هذا الرقم القياسي قدرة تقنيات توليد المياه من الهواء على دعم الفعاليات الكبرى، مع الاستغناء عن سلاسل الإمداد التقليدية للمياه المعبأة.

من جانبه، قال مايكل روتمان، الرئيس التنفيذي لماهوا: "تتمثل فكرة تقنيتنا في توليد المطر داخل صندوق، ويؤكد تنفيذها على نطاق واسع في سباق جائزة أبوظبي الكبرى على قدرة توليد المياه من الغلاف الجوي على العمل بكفاءة عالية خلال الفعاليات العالمية الكبرى. وتهدف شركتنا إلى المساهمة في تعزيز الأمن المائي وبناء مستقبل مستدام للمنطقة، ويسرنا أن نرى هذا الجهد يكلل بالنجاح من خلال تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

كان سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025 النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث حتى الآن، حيث تم اعتماد مبادرة توليد المياه من الهواء ومنع الزجاجات والأكواب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بشكل تام في منطقة البادوك والمركز الإعلامي ومناطق الضيافة و148 منفذاً للأطعمة والمشروبات في حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك. كما أحرز الحدث تقدماً ملموساً نحو هدفه المتمثل في الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100% من خلال مضاعفة قدرات توليد الطاقة الشمسية ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق واستخدام الوقود الحيوي في جميع مولدات الطاقة المؤقتة.

نبذة عن شركة إثارة

تعمل شركة إثارة على رسم ملامح مستقبل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة الأصول على المستوى المحلي والدولي. تتخذ الشركة من جزيرة ياس بأبوظبي مقراً لها، ولها مكاتب في دبي والرياض، ويضم فريقها أكثر من 300 موظف يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في تصميم وإدارة الفعاليات. وتشغّل الشركة مجموعة من أبرز الأصول في المنطقة، بما في ذلك حلبة مرسى ياس ومركز مؤتمرات ياس، إضافة إلى مجموعة الأصول التي يديرها مشروعها المشترك OVG الشرق الأوسط التي تتضمن مدينة زايد الرياضية وحديقة الاتحاد والاتحاد أرينا و"بيت الاستدامة". تتعاون شركة إثارة مع نخبة من الشركاء في مجالات الفعاليات والترفيه محلياً وعالمياً لتقديم تجارب وفعاليات عالمية المستوى وغير مسبوقة في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ethara.com

نبذة عن شركة ماهوا

"ماهوا"، التابعة لشركة "بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا إس بي"، وهي شركة إماراتية 100% متخصصة في استخلاص المياه من الهواء، وتُعد واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في مجال مياه الشرب المستدامة في دولة الإمارات والخليج. تأسست الشركة برؤية تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم المياه من خلال الخبرات المحلية، حيث تنتج مياه نقية من الهواء وتطرح حلول تعبئة مبتكرة تتراوح بين الزجاج والألمنيوم للقضاء على النفايات البلاستيكية.

