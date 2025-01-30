لندن: بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، تفخر يوروموني بالإعلان عن إطلاق جوائز أسواق رأس المال (CMA)، للاحتفال بالتميّز في صناعة أسواق رأس المال وتقدير الإنجازات البارزة فيها. إن البرنامج مفتوح لجميع المشاركين في مجالات البورصات والوساطة وخدمات ما بعد التداول. ستقبل مجلة يوروموني طلبات الترشيح حتى 7 مارس 2025.

لوري ماك أوتري، رئيسة أسواق رأس المال في يوروموني: "نحن نبني على نجاح برنامج جوائز يوروموني للتميز والذي يكرّم أفضل المؤسسات أداءً في الخدمات المصرفية العالمية عبر الخدمات المالية. وقد تمّ توسيع مبادرة جوائز أسواق رأس المال لتشمل مجموعة جديدة من المشاركين في السوق".

تمّ تصميم هذه الفئات للتعرّف على الأفضل في مختلف المجالات الرئيسية للبنية التحتية لأسواق رأس المال وتوفير خدمات الوساطة، وتشمل الفئات:

• أفضل وسيط مالي

• أفضل بورصة

• أفضل بورصة على صعيد الابتكار

• أفضل بورصة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية

• أفضل بورصة على صعيد نشر الثقافة المالية

• أفضل مزوّد لبيانات السوق والتحليلات

• أفضل مزوّد لتكنولوجيا التداول البديلة

• أفضل مزوّد لخدمات ما بعد التداول

• أفضل صفقة طرح عام أولي

• أفضل الشركات المدرجة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

في الواقع، إن جميع فئات الجوائز مفتوحة لتقديم الترشيحات على المستوى العالمي والإقليمي، ويمكن الاطلاع على شرح مفصّل للمبادئ التوجيهية والمنهجية هنا.

يسرّ يوروموني الترحيب بدعم اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) لبرنامج جوائز أسواق رأس المال (CMA)، من خلال حفل عشاء للفائزين في المنطقة العربية والذي يقام في تونس في 13 مايو 2025 ويستضيفه اتحاد أسواق المال العربية.

رامي الدكاني، أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: "يسعدنا الشراكة مع يوروموني ونتطلّع إلى تكريم اللاعبين في أسواق رأس المال، سواء داخل منطقتنا العربية أو في جميع أنحاء العالم، الذين يبذلون مثل هذه الجهود العظيمة لتعزيز أسواقهم. نشجع جميع المشاركين على المشاركة في هذه الجوائز المرموقة، وعرض إنجازاتهم على نطاق عالمي".

منذ أكثر من 30 عاماً، تكرّم مجلة يوروموني البنوك والمصرفيين الذين أثبتوا تميزهم، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً للجوائز يبقى معياراً للصناعة على مستوى العالم. تكرّم هذه الجوائز المبدعين والقادة في صناعةٍ حيث التميّز مطلوب ويصعب إثباته بشكل استثنائي.

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