ابوظبي : زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان , جناح شركة "تسليح" الإماراتية خلال جولته التفقدية في المعرض الدولي للصيد والفروسية "ابوظبي 2022 "

وكان في استقبال سموه , سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة حيث اطلعه على احدث ابتكارات المصانع الأوروبية والأمريكية والاسيوية من أسلحة الصيد الاسلحة الناريّة اليدويّة المخصصة للاغراض الدفاعيّة والرياضيّة والعسكريّة , وأسلحة البنادق الأوتوماتيكية .

وأبدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي اعجابه بماشاهده من معروضات في " منصّة تسليح التكتيكيّة " والتي تضمّ منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة،".

من جانبه اكد المطروشي على أهمية المشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية بقوله " إنه هو الحدث الفريد في المنطقة الذي يعني بصون التراث وحماية البيئة يهدف الى الوصول لثقافة بيئية لها ركائزها على أرض الواقع ومستمدة من تراث إماراتي عريق".

وأضاف قائلا " أن هذا الحدث له أهمية كبيرة في الثقافة الإماراتية، إذ يُبرز عراقة تراث الإمارات ويُتيح للآخرين من مختلف أنحاء العالم مشاهدته والتعرف اليه عن كثب وذلك في اطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه باعتباره ركناً أساسياً للهوية الوطنية الإماراتية "

وقال المطروشي " يسعى فريق – شركة تسليح – خلال فترة المعرض لإيجاد فرص جديدة لزيادة المبيعات ومقابلة وكلاء وشركاء جدد وعقد الصفقات، ودخول أسواق جديدة والتواصل مع المهنيين في مجال الصناعات المتخصصة، وزيادة الوعي بالعلامات التجارية والخدمات التي تُقدّمها الشركات المختصة، وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة.

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