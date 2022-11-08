لتسليط الضوء على أبرز مشروعاتها ومبادرتها الوطنية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تشارك وكالة الإمارات للفضاء، في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022، والذي ينظم خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

وعن المشاركة، قال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ مشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، تهدف إلى تبادل الرؤى حول مستقبل الفضاء، وتعريف ممثلي القطاع بالتجربة الإماراتية الفريدة التي باتت تشكل اليوم نموذجاً عربياً وعالمياً وخارطة طريق للعديد من الدول التي تطمح للارتقاء بأدائها في هذا القطاع الحيوي»، مضيفا «أنَّ المعرض يشكل حدثاً عالمياً متفرداً، وفرصة مثالية للتواصل مع صناع القرار في مجال الطيران والفضاء، وبحث آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاعين، في وقت يشهد خلاله قطاع الفضاء والطيران الوطني الإماراتي تطورات استراتيجية تسهم في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام».

واختتم، «أنَّ مشاركتنا في المعرض تعكس بوضوح التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في قطاعي الطيران والفضاء، والتي كانت آخر ثمارها مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك "ضوء 1" الذي أطلق إلى محطة الفضاء الدولية نهاية العام الماضي، في مشهد يتوج جهود التعاون المشترك بين الجانبين».

وتهدف مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المعرض، الذي يعقد مرة كل عامين، استعراض أبرز مستجدات المشاريع الفضائية الوطنية والبحثية والتطويرية الطموحة لدولة الإمارات، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية في قطاعي الفضاء والطيران، بهدف تبادل التجارب والخبرات، والتخطيط للمشاريع المشتركة لتعزيز مسيرة التطور في القطاع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بدورها وأنشطتها وأبرز إنجازاتها وأحدث مبادرتها في مجال اكتشاف الفضاء والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

كما يشارك سعادة سالم بطي القبيسي، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى في حلقات النقاش لتسليط الضوء على كيفية إشراك الأجيال الجديدة في الفضاء، وإعداد الأجيال القادمة وإلهامهم للانضمام إلى القطاع الحيوي والرائد من خلال تسليط الضوء على الفرص الموجودة والمسارات الوظيفية المحتملة في السفر واستكشاف الفضاء.

ويترأس سعادته، الاجتماع الثامن للمجموعة العربية للفضاء، والذي يعقد لأول مرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في مملكة البحرين الشقيقة، والذي يهدف إلى تشجيع وتفعيل التعاون العربي على صعيد الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، والتمهيد لتأسيس تعاون فضائي تحت مظلة الجامعة العربية، وتشجيع البحوث والدراسات ذات الصلة بالفضاء والمساهمة في نشر ثقافة الفضاء بين المجتمعات العربية، وتقديم الرأي والمشورة للدول العربية في مجالات الفضاء المختلفة، وتفعيل الشراكات لتنفيذ البرامج والمشاريع الفضائية، وإنجاز مشروع القمر الصناعي 813، وتفعيل حضور ومشاركة المجموعة العربية للتعاون الفضائي في المحافل والمؤتمرات العالمية في مجال الفضاء.

وتتمحور المنتديات النقاشية التفاعلية في نسخة هذا العام من معرض البحرين الدولي للطيران، حول أربع موضوعات رئيسية، تشمل المطارات وشركات الطيران، والشحن الجوي والخدمات اللوجستية، ومساهمة المرأة في مجال الطيران، وعلوم الفضاء ودراسة التطورات العالمية فيه، واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل وإلهام الأجيال القادمة للانضمام إلى هذا المجال عالي النمو.

يذكر، أنَّ وكالة الإمارات للفضاء تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتسعى الوكالة إلى تنمية الكوادر البشرية ودعم مشاريع البحث والتطوير في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى تعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً. ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران 2022 عدة فعاليات مصاحبة تضم منتديات وجلسات نقاشية تستضيف كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية المشاركة في الحدث.

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