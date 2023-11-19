أبوظبي: شهد مهرجان الشيخ زايد يوم امس (السبت ) زيارة خاصة قام بها وفد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث تفقد معالي رئيس المجلس ووفد المجلس عدد من اجنحة المهرجان واقسامه، كما التقى الوفد بعدد من مسئولي الاجنحة والاقسام واستمعوا منهم الى شرح وافي عن نشاط كل جناح وما يقدمه من نشاط.

كما قام الوفد بزيارة لبعض أجنحة الجهات الحكومية ومجالس أبو ظبي المشاركة في المهرجان كما شملت الزيارة جولة في القرية التراثية، ومحمية النوادر بالإضافة الى بعض اجنحة الدول المشاركة في المهرجان.

وقد عبر مسؤولي الاجنحة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي تؤكد حرص كل مؤسسات الدولة على تأكيد دور ومكانة المهرجان.

وابدى معالي رئيس المجلس والأعضاء خلال الزيارة سعادتهم بالمهرجان وما يقدمه من خدمات للمجتمع الاماراتي بكل فئاته، كما اشادوا بالتنظيم والتطوير الذي يشهده المهرجان وما يتضمنه من ابعاد ثقافية وتراثية وترفيهية مؤكدين على الدور الذي يلعبه المهرجان في التعريف بالتراث الاماراتي وتأكيد التواصل الحضاري للإمارات مع الشعوب وثقافات العالم.

تجدر الإشارة الى ان المهرجان قد افتتح يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري ويستمر حتى التاسع من مارس من العام القادم.

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