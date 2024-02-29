أكثر من 120 موظفًا يعمل في تصنيع الألواح الكهربائية ذات الجهد المتوسط على مساحة 6000 متر مربع في واحة مدن جدة.

يتخصص المصنع بإنتاج معدات كهربائية موثوقة وفعالة، مما يضمن تشغيل البنية التحتية الحيوية في المملكة بكفاءة عالية وباستخدام أحدث التقنيات.

دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف، مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في واحة مدن جدة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه.

حضر حفل التدشين الدكتورة إيلتيه آدرهولد القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة جدة، وعدد من قيادات وكبار التنفيذيين من هيئة المدن الصناعية "مدن"، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المركز الوطني للتنمية الصناعية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، شركة معادن، مجموعة ابراهيم الجفالي وأخوانه، وغيرها من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وتبلغ مساحة المصنع 6000 متر مربع لإنتاج أحدث المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط بما في ذلك أنظمة التحكم للمحطات الفرعية، وألواح الاتصال والحماية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز توفير الطاقة الآمنة والموثوقة للعديد من القطاعات المنشآت، النفط والغاز، الطاقة، البنية التحتية والبتروكيماويات. ويُشغل هذا المعلم الصناعي قرابة 120 موظفًا، ويتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في المملكة، خاصةً من خلال برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها للكوادر السعودية.

وقال خالد الجفالي، رئيس مجموعة إبراهيم عبدالله الجفالي وأخوانه، وعضو مجلس إدارة شركة العربية للمعدات الكهربائية وشركة سيمنس في المملكة العربية السعودية: "نحن مسرورون بفتح مرفقنا الجديد في جدة، مما يعكس إيماننا القوي بإمكانيات خطة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. إن التزامنا يتجاوز الاستثمار في البنية التحتية؛ ونحن هنا لبناء شراكات، ودعم تطوير المواهب، والمساهمة في أهداف الاستدامة في المملكة حسب رؤية السعودية 2030."

من جهته، قال أحمد هوساوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة العربية السعودية "تفخر شركة سيمنس بالمساهمة في رحلة المملكة العربية السعودية نحو مستقبلٍ مبتكرٍ ومستدام". وأضاف: "مصنعنا الجديد في جدة ليس مجرد مرفق تصنيع، بل هو مركز للابتكار مصمم لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على حلول الطاقة. ومن خلال استخدام تقنيات سيمنس الحديثة، ستشهد المملكة العربية السعودية تحسينات غير مسبوقة في كفاءة ومرونة أنظمة الطاقة."

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-انتهى-

للتواصل الإعلامي

سيمنس في السعودية

فراس بركات | البريد الإلكتروني: firas.barakat@siemens.com

شركة سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وتركز على قطاعات الصناعة، البنية التحتية، النقل والرعاية الصحية. تمارس الشركة نشاطها حول العالم بابتكار وطرح التكنولوجيا الهادفة وذات القيمة الحقيقية لصالح عملائها، وتعمل على توفير حلول المصانع الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الموارد والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية، وسلاسل التوريد المرنة، والبنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة، وحلول النقل الأكثر راحة المعتمدة على الطافة الأكثر نظافة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتقدمة. ومن خلال الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي، تُمكّن سيمنس عملائها من إدارة وتنفيذ التحول في صناعاتهم وأسواقهم وبالتالي تحقيق التحول الرقمي لصالح مليارات من الناس يومياً. ونظراً لامتلاكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية.

وخلال السنة المالية 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 77,8 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 8,5 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2023، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 320 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركة على الموقع الإلكتروني www.siemens.com.