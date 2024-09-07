الدوحة: شاركت وايل كورنيل للطب - قطر في المؤتمر السنوي لرابطة التعليم الطبي في أوروبا الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة بازل السويسرية. وأسهمت مشاركة الكلية الأولى في هذا المؤتمر في توطيد علاقاتها بأوساط المحاضرين والأكاديميين المتخصصين في تعليم المهن الصحية.

ويُعدّ المؤتمر المذكور أحد أكبر وأبرز الملتقيات العالمية للمحاضرين والباحثين والاختصاصيين في مجال تعليم المهن الصحية، حيث شارك فيه هذا العام أكثر من 3 آلاف مشارك من شتى أنحاء العالم.

وحضر أعمال المؤتمر، الذي كانت وايل كورنيل للطب – قطر راعياً فضياً له، عدد من أعضاء هيئة التدريس في وايل كورنيل للطب - قطر إلى جانب أعضاء من فريق عمل قسم التعليم الطبي المستمر بالكلية. والتقى الوفد متخصصين آخرين في مجال تعليم المهن الصحية وناقش الابتكارات في هذا المضمار وقدّم تقييماً لأثر وتأثير الجهود التعليمية في المتعلمين والمرضى والمجتمع ككلّ. كذلك، استضاف قسم التعليم الطبي المستمر منصة عرض في المعرض المقام بالتزامن مع المؤتمر للتعريف على نطاق أوسع بوايل كورنيل للطب - قطر وبرامجها ومناهجها وأنشطتها البحثية، وبالمجموعة المتنوعة من دوراتها في مجال التعليم الطبي المستمر، والشهادات الممنوحة، وحلقات العمل الموجّهة للأطباء وكافة أصحاب المهن الصحية.

ومن المشاركين في أعمال هذا المؤتمر السيدة ديمة الشيخلي مديرة إدارية للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر، والتي قالت عن مشاركة الكلية: "أتاح لنا هذا المؤتمر السنوي فرصة رائعة للتعريف على نطاق أوسع بوايل كورنيل للطب - قطر في الخارج ككلية طب مرموقة، ولإبراز أنشطة التعليم الطبي المستمر ذات المعايير العالمية الرفيعة التي تنظمها الكلية والمتاحة للمهنيين والاختصاصيين الصحيين المعنيّين أينما كانوا حول العالم. ونحن سعداء بهذا التواصل مع الأوساط الطبية العالمية وتدعيم مكانة قطر كأحد المراكز العالمية المرموقة في مجال أنشطة التعليم الطبي المستمر".

ومن المشاركين أيضاً السيدة لودي مطر مديرة التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر، وهي من الأعضاء النشطين في لجنة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمرين المنبثقة عن المؤتمر. وتعاونت السيدة مطر مع أعضاء اللجنة الآخرين تحقيقاً للهدف المتمثل في النهوض بفرص التعليم الطبي والتطوير المهني المستمرين وجودتهما وفعاليتهما، وتعزيز التواصل مع الأوساط الدولية من المحاضرين والأكاديميين في مجال العلوم الصحية والنشطين في أعمال المؤتمر.

وتحدّث خلال المؤتمر عضوان من هيئة التدريس في وايل كورنيل للطب - قطر هما الدكتورة مي محمود الأستاذة المشاركة لتدريس الطب والعميدة المساعدة لشؤون هيئة التدريس التي ألقت عرضاً تقديمياً عن تجارب الأطباء المقيمين مع التحيّزات الجماعية في اتخاذ القرارات ضمن الفرق الطبية، والدكتور دوغلاس بوفيل أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية الذي أدار جلسة تناولت موضوع دعم التعلّم وشملت عروضاً تقديمية من أنحاء العالم، منها عرض قدّمه ممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر.

وقالت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: "نحن سعداء للغاية لمشاركة وايل كورنيل للطب - قطر وحضورها المتميّز في المؤتمر المنعقد بمدينة بازل، فقد أتاح المؤتمر للكلية فرصة التواصل والتفاعل مع أوساط المحاضرين والأكاديميين في مجال تعليم المهن الصحية، وعزّز رسالتنا المتمثلة في النهوض بالمحصلة العلاجية للمرضى في قطر وعموم بلدان المنطقة والعالم أجمع".

تطرح وايل كورنيل للطب - قطر برامج وأنشطة متعددة في مجال التعليم الطبي المستمر والتي تتيح الكثير من الفرص القيّمة للأطباء وسائر أصحاب المهن الصحية. وتستند هذه البرامج والأنشطة إلى احتياجات محدّدة وأحدث التطورات العلمية والطبية وتهدف إلى إثراء كفاءات المشاركين والارتقاء بأدائهم في الممارسة الإكلينيكية، وهو ما يسهم في نهاية الأمر في النهوض بمعايير الرعاية الصحية المتاحة للمرضى. وهذه الأنشطة كلها معتمدة من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.

وفي الأعوام القليلة الماضية، وسّع قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر الرقعة الجغرافية لأنشطته وبرامجه من خلال الازدياد المطرد في عدد أصحاب المهن الصحية المشاركين في أنشطته من خارج دولة قطر، إما بالمشاركة الافتراضية عن بُعد أو بزيارة قطر للمشاركة الحضورية.

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نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/