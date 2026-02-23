الكويت : جدّد فندق وسبا والدورف أستوريا حضورهما ضمن أبرز وجهات الضيافة الفاخرة عالمياً بعد احتفاظهما بتصنيف الخمس نجوم المرموق في جوائز "دليل فوربس للسفر" لعام 2026، محققَين هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، بما يعكس استمرارية التميّز التشغيلي والالتزام بأعلى المعايير الدولية في تقديم تجارب ضيافة راقية.

ويعكس هذا الاعتراف العالمي نضج النموذج التشغيلي للفندق، القائم على الخدمة الشخصية الرفيعة، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والاستثمار المتواصل في تطوير تجربة الضيف بما يواكب تطلعات المسافرين إقليمياً ودولياً. كما يعزّز هذا الإنجاز دور الفندق في دعم نمو السياحة الفاخرة في دولة الكويت وترسيخ مكانتها كوجهة راقية للأعمال والترفيه على حد سواء.

هذا ويحظى الفندق بموقع استراتيجي متصل مباشرةً بمجمّع الأفنيوز، أكبر وجهة تسوّق وترفيه على مستوى الشرق الأوسط، ليقدّم للضيوف تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة، وخيارات التسوّق العالمية، والمطاعم المتنوّعة ضمن أحد أكثر المراكز الحيوية نشاطاً في الكويت. ويجسّد التصميم المعماري المستوحى من إرث علامة والدورف أستوريا العريق مزيجاً متناغماً من الأناقة الكلاسيكية والرؤية العصرية، بما يوفّر بيئة إقامة تجمع الخصوصية والراحة والفخامة المعاصرة.

وتبرز ملامح التميّز في باقة التجارب المتكاملة التي يقدّمها الفندق، بدءاً من خيارات الطهي العالمية الراقية والمرافق الداخلية والخارجية المصمّمة بعناية، مروراً بالنادي الصحي ومساحات الإقامة الرحبة التي تعزّز الراحة والهدوء، وصولاً إلى سبا والدورف أستوريا الذي يشكّل ملاذاً متكاملاً للعافية، جامعاً بين الطقوس العلاجية المتقدمة وأجواء الاسترخاء الراقية، بما يرسّخ مفهوم الرفاهية الشاملة في تجربة الضيف.

يجدر بالذكر أن "دليل فوربس للسفر" يستند إلى عملية تقييم دقيقة يجريها مفتشون متخصصون وفق مئات المعايير الموضوعية التي تقيس جودة الخدمة والمرافق وتجربة الضيف، ما يجعل تصنيف الخمس نجوم أحد أكثر المؤشرات العالمية موثوقية على التميّز الحقيقي والاستدامة في قطاع الضيافة.

بهذه المناسبة، قال المدير العام لفندق والدورف أستوريا الكويت، صالح البطاينة: "إن الحصول على تصنيف فوربس الخمس نجوم للعام الثالث على التوالي يُجسّد سعي فريق العمل الدائم نحو التميّز، ويعكس في الوقت ذاته رؤيتنا طويلة الأمد للارتقاء بمعايير الضيافة الفاخرة في دولة الكويت. كما يستمد هذا الإنجاز معناه الحقيقي من ثقة ضيوفنا، التي تدفعنا إلى ابتكار تجارب شخصية ثرية تبقى آثارها لما بعد الإقامة".

وأضاف: " مع تطلّعنا إلى المرحلة المقبلة، نواصل التزامنا بدفع مسارات الابتكار، وتنمية الكفاءات، وتعزيز الارتباط العاطفي بين المسافرين والكويت، بما يقدّم قيمة مستدامة لضيوفنا ويسهم في ترسيخ حضور الوجهة على خريطة السياحة الفاخرة عالمياً".

ومع تسارع توجه دولة الكويت نحو تنويع اقتصادها وتعزيز السياحة عالية القيمة، يواصل والدورف أستوريا الكويت تقديم نموذج للضيافة الراقية التي تجمع بين الأناقة والراحة والخدمة العالمية، داعياً الزوّار لاكتشاف المدينة من منظور يجمع الفخامة بالأصالة.

نبذة عن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

تضمّ محفظة فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا الحائزة على جوائز 34 فندقاً مميّزاً توقظ في نفوس الضيوف إحساساً بالانتماء وتقدّم التزاماً لا هوادة فيه بالخدمة الأنيقة والتجارب الفريدة وخبرات الطهي في وجهات بارزة حول العالم. وفي ربيع عام 2025، ستمثل إعادة الافتتاح المرتقبة لفندق والدورف أستوريا نيويورك لحظة حاسمة للعلامة، حيث ستعيد تقديم أسطورة وتبدأ عهداً جديداً من الفخامة. تستحضر فنادق والدورف أستوريا إلى الأذهان بيئةً باعثةً على الإلهام وضيافةً بأرقى المعايير، من أجل تقديم تجربة سلسة منذ اللحظة التي يحجز فيها الضيف إقامته وتستمرّ حتى مغادرته للفندق، من خلال التصاميم العمرانية المذهلة والأعمال الفنية الرائعة ومطعم بيكوك آلي وغيرها من تجارب الطعام الفاخرة الحائزة على نجمة ميشلان والمرافق الفاخرة ضمن الغرف. وبالإضافة إلى عروض والدورف أستوريا الشهيرة، يفتخر الفندق بأفضل محفظة سكنية حيث يقدّم إقامة فاخرة إلى جانب وسائل الراحة التي لا مثيل لها والخدمة الاستثنائية المعهودة من والدورف أستوريا. تنضوي مجموعة فنادق والدورف أستوريا تحت جناح شركة هيلتون الرائدة في قطاع الضيافة. عيشوا إقامة من العمر في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا من خلال حجز إقامتك على موقع waldorfastoria.com أو عبر تطبيق Hilton Honors الرائد في القطاع. يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة على مزايا فورية. لمعرفة المزيد حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يرجى زيارة الرابط stories.hilton.com/waldorfastoria، ومتابعة حسابات العلامة على X ، وإنستجرام .

نبذة عن مباني

تُعد شركة مباني إحدى الشركات الكويتية الرائدة المدرجة، والمتخصصة في التطوير العقاري، برأسمال مدفوع يبلغ 110.5 ملايين دينار كويتي. وقد أُدرجت الشركة ضمن قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1999، كما أنها مدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت، إضافة إلى كونها جزءًا من مؤشر MSCI العالمي المرموق. وتمتلك الشركة عدة مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل توسعها الإقليمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mabanee.com.

