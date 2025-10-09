الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، مساء أمس (الأربعاء)، معرض «أطياف الزمن الجميل» في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، بحضور ميساء سيف السويدي، مدير هيئة الشارقة للمتاحف. الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف ويستمر حتى 31 مايو 2026.

يأتي المعرض في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى تسليط الضوء على دور الفن باعتباره ذاكرة بصرية نابضة بالحياة تعكس ثقافة المجتمع الإماراتي وتراثه، وتعزز من قيم التواصل بين الأجيال عبر تجارب إبداعية غنية للفنانين الإماراتيان عبد الرحيم سالم ونجاة مكي.

وبهذه المناسبة، صرّحت سعادة عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، قائلة: إن معرض «أطياف الزمن الجميل» يمثل نافذة فنية تعكس ملامح التراث الإماراتي وقيمه الإنسانية عبر إبداعات فنانين متميزين، حيث تواصل هيئة الشارقة للمتاحف جهودها الرامية إلى ربط الحاضر بالماضي، وإتاحة الفرصة للجيل الجديد كي يعيش تجربة حسية تتجاوز حدود الزمن، يستشعر من خلالها عمق الهوية الإماراتية بأبعادها الجمالية والثقافية.

وأضافت نعمل على النهوض بفن السرد البصري عبر لوحات أبدعتها أنامل فنانين اماراتيين، متطلعين في هيئة الشارقة للمتاحف الى الاحتفاء بإنجازاتهم وقدرتهم على تقديم نافذة للهوية والمجتمع والذاكرة الجماعية.

ويضم المعرض عمل للفنانين التشكيليين عبد الرحيم سالم ونجاة مكي، حيث تم إنتاج هذه الأعمال للمعرض على مدار ثمانية أشهر وتعرض الأعمال للمرة الأولى للجمهور, حيث تجوب اللوحات الفنية ثنايا الذاكرة والتاريخ والهوية، ليقدّما بأسلوبين مختلفين رؤى متقاطعة حول تفاصيل الحياة الاجتماعية في إمارة الشارقة، حيث يوثق نتاجهم الإبداعي طبيعة العلاقات الأسرية والروابط المجتمعية فمن خلال لوحة الأمومة وأجواء كلباء للفنان عبد الرحيم سالم نستكشف مشاهد واقعية تفيض بجماليات الألوان وتفاصيل البيئة المحلية.، بينما تأخذنا أعمال الفنانة نجاة مكي كذاكرة نسوية وروح كلباء (الحلم) إلى عوالم تجريدية تنسج رموزاً بصرية عن دور المرأة الإماراتية ومفرداتها اليومية، وتعيد تقديم ملامح المكان والزمان في صياغات فنية معاصرة وتجربة غنية بالمشاعر والتفاصيل.

واستُهلت مراسم الافتتاح بعرض فني شعبي يستحضر أصالة التراث الإماراتي، ويوقظ ذاكرة المكان بما تحمله من نبض الحياة واستمرارية الروح، حيث استقى إلهامه من شجرة في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، تجاوز عمرها المئة عام وما زالت تنبض كجذر ممتد في عمق الأرض، شاهدة على صمود الهوية وخلود الانتماء. وقد تماهى هذا المعنى في لوحة الفنانة نجاة مكي «حضور لا يغيب»، التي جسّدت بفرشاتها فكرة أن الذاكرة الإنسانية قادرة على تجاوز الغياب، لتظل الحضور أكبر من حدود الزمن والأشخاص.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بالقيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مسلطا الضوء على صلابة الروح الإنسانية وقدرتها في الحفاظ على ارثها، من خلال إبراز أهمية العلاقات الأسرية ودور المرأة المركزي في المجتمع، وتسليط الضوء على تفاصيل الحياة الاجتماعية القديمة بطرح فني حديث يمكّن الجمهور من معايشة تلك التجارب الواقعية ضمن إطار بصري وإبداعي جديد. كما يسعى المعرض إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بجذورها، بما يعكس رؤية إمارة الشارقة في دعم الثقافة والفنون كمنصة للتعلم والتعبير عن الذات.

ويتخلل المعرض خلال فترة انعقاده أجندة فعاليات مصاحبة، من أبرزها ورشة متحفية تتيح للجمهور التفاعل المباشر مع الأساليب الفنية، إضافة إلى برنامج مجتمعي بعنوان "فوالة"، وهو جلسة حوارية تُقام في 22 ديسمبر المقبل وتستضيف الفنانة نجاة مكي للحديث عن أعمالها ولوحاتها المعروضة، بما يسلّط الضوء على الثراء الثقافي والاجتماعي للمكان. ويُذكر أن الحضور في الجلسة سيكون للسيدات.

هذا ويجسد المعرض التزام إمارة الشارقة بدعم الفنون والثقافة باعتبارهما ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الوطني وتعزيز حضور الهوية الإماراتية، من خلال مبادرات نوعية تعيد إحياء تفاصيل الماضي الجميل وتوثّقها للأجيال القادمة.

شهد حفل افتتاح معرض "أطياف الزمن الجميل" نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين والفنانين والمثقفين.

-انتهى-

#بياناتشركات