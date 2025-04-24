دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية التي تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ورشة عمل متخصصة حول محاكاة الحلول المناخية في الواقع، بهدف رفع مستوى معارف موظفي الهيئة وخبراتهم في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المتعلقة بأنظمة الغذاء والطاقة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وجرى خلال الورشة استعراض حلول تقنية مبتكرة مقدمة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم أي تي) الأميركي. وشارك في الفعالية 64 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة. وتأتي الفعالية في إطار سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ستعقد في شهري مايو وسبتمبر المقبلين وستركز على الأنظمة البيئية والحياة البحرية في بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستثمر شراكاتنا الاستراتيجية المحلية والعالمية لصقل مهارات الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، بما يدعم دورهم المؤثر في إحداث تأثير إيجابي وتسريع مسيرة الاستدامة والعمل المناخي. ونركز على إعداد قيادات إماراتية تواكب المتغيرات المتسارعة ومختلف التحديات والفرص العالمية، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وفي "عام المجتمع" في دولة الإمارات، نحرص على ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتشجيع المعنيين على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال توحيد الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، ينعم فيه الجميع بالتنمية والازدهار وجودة الحياة."

بدورها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "تؤدي الهيئات الحكومية دوراً أساسياً في تحويل خطط واستراتيجيات الاستدامة لدولة الإمارات إلى واقع ملموس نعيشه ونستفيد منه. ونحن نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية الأخرى والقطاعات المختلفة في الدولة، حيث نعمل معهم يداً بيد لتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق. من خلال برنامجنا الرائد 'قادة التغيير'، نقدم فرصاً استثنائية للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الشباب والمجتمع ككل خاصة في "عام المجتمع" في دولة الإمارات، كي يؤدوا دوراً فاعلاً في حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المتنوعة، والانضمام إلينا في جهودنا للحد من آثار التغير المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع."

وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2016 مع جمعية الإمارات للطبيعة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي وإشراك الجميع في تعزيز كفاءة الطاقة والمحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب رفع مستوى الوعي حول سبل الحد من تداعيات التغير المناخي. ومن أبرز هذه البرامج والمبادرات برنامج "قادة التغيير" الذي شارك فيه أكثر من 300 من موظفي الهيئة، وبرنامج "أبطال التغير المناخي"، وجلسات "حديث الاستدامة" التي تضمنت 35 جلسة خلال دورة عام 2024- 2025 واستفاد منها أكثر من 3,600 موظفاً، علاوة على المسابقات المتمحورة حول الاستدامة والتي توجت حتى الآن 81 فائزاً.

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