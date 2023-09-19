دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نظم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة ندوة نقاشية متخصصة في أكاديمية الهيئة تحت عنوان "تحسين تصميم المباني في دول مجلس التعاون الخليجي". وتأتي الندوة التي حضرها عدد كبير من مسؤولي وموظفي الهيئة، في إطار برنامج "الباحث" الذي أطلقه المركز بهدف تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتحدثين العالميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة والمدينة الأفضل للحياة على مستوى العالم، وتحقيق خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت الهيئة في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. ولدى الهيئة حالياً سبعة مبان خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وقد أسهمت جهودنا في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% في عام 2022. وتلتزم الهيئة بترسيخ ثقافة الابتكار والبحوث والتطوير لإيجاد حلول رائدة للتحديات في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية."

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يسهم مركز البحوث والتطوير في تعزيز معارف نخبة الخبراء والباحثين والكفاءات الوطنية العاملة في الهيئة وفي المركز، وصقل خبراتهم، من خلال إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة."

شارك في الندوة البروفيسور منصف كرارتي، مدير مركز بناء الطاقة والتقنيات الذكية في جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ أستاذ ومنسق في برنامج أنظمة البناء في كلية الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية في جامعة كولورادو. وسلط البروفيسور كرارتي الضوء خلال الندوة على التوجهات التاريخية والحالية للطلب على الطاقة في قطاع المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، والمفاهيم الجديدة والتقنيات الخاصة المناسبة لتصميم مباني مستدامة ومرنة وذكية.

وأشار البروفيسور كرارتي إلى أن تحليله المفصل أفضى إلى أنه لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات مهمّة لتحسين تبني كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة، من خلال برامج واسعة النطاق تشمل المباني الحالية والجديدة. ومن شأن هذه البرامج تعزيز الاستدامة، ليس هذا فحسب وإنما أيضاً مرونة المباني، خاصة خلال الظروف المناخية بالغة القسوة. كما تسهم البرامج واسعة النطاق في إيجاد فرص عمل لذوي المهارة وخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الخليج.

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