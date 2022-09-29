دبي - أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالشراكة مع فتافيت، شبكة الطبخ العربية التابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، عن إطلاق حملة اجتماعية من جزئين تهدف إلى تمكين كبار السن وأصحاب الهمم في الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الحملة إلى مواكبة كل من اليوم العالمي لكبار السن (الذي يوافق الأول من أكتوبر) واليوم العالمي لأصحاب الهمم )الذي يوافق الثالث من ديسمبر( واللذان حددتهما الأمـم المتحـدة، وتحتفي بهما دولة الإمـارات انطلاقاً من إيمانها الـراسـخ بأهمية الدمج المجتمعي وتمكين وضمان حقوق جميع أفراد المجتمع في الدولة.

ويسلط الجـزء الأول مـن الحـملة على جهود هيئة تنمية المجتمع في استثمار حكمة ومعرفـة كبار المواطنين في دبي، ويتألف مـن سـلسلة رقمية بـعنوان "الطهي مـع الجـذور"، حيث يـتمحور حـول عـدد مـن كـبار المواطنين يشاركون وصفات طعام تقليدية وذكریات ھذه الأطباق الممیزة مع شیف فتافیت الإماراتیة سمیة عبید، والمشاھدین.

أما الجزء الثاني من الحملة، فيهدف إلى تعزيز الوعي بالاحتياجات الغذائية للأطفال من أصحاب الهمم من خلال سلسلة رقمية تعليمية بعنوان "فتافيت وهيئة تنمية المجتمع: الطبخ في الأسرة".تتضمن كل حلقة منها أمهات يحضرن وجبات صحية ويشاركن المعلومات الغذائية والنصائح العملية والتوصيات، بناءً على تجاربهن الشخصية.

وسوف تستضيف فـتافـیت برنامج تدريب مدته أسبوعين للشخص ذي الهمم الذي أتيحت له الفرصة لتطوير مهاراته الفنية والشخصية من أجل الإثراء الوظيفي والشخصي في الشبكة. وسیتم نشر سلسلة من المقاطع من وراء الكوالیس لھذا البرنامج على حساب فتافيت على الانستغرام في 16 أكتوبر.

وقالت خلود الشرف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، أن هذه الحملة تسلط الضوء على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وجميع الفاعلين في المجتمع المحلي لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والأولويات. وقالت: " تشكل هذه الشراكة أسلوباً جديداً يمكننا من خلاله الوصول إلى الجمهور حيث يمكن استهداف شريحة من المتعاملين لدى الهيئة المتابعين لهذه القناة عبر برامج من هذا النوع، ومن هذا المنطلق نعتقد أن تعاوننا مع فتافيت سيتيح لنا الترويج للخدمات بطريقة شيقة وممتعة ومفيدة لأفراد المجتمع"

وأفاد غريغوري لافروف، رئيس فتافيت، وارنر براذرز ديسكفري:" تُعتبر فتافيت شبكة عربية محلية تلتزم بتسخير منصتها لدعم المواهب المحلية وإثراء حياة الناس في المنطقة، ونحن نبذل جهودنا لتمكين جميع مشاهدينا، كما ونسعى باستمرار إلى عقد شراكات تساعدنا على إحداث تأثير طويل الأمد وتساهم في تقدم مجتمعاتنا، ويشرفنا أن نتشارك مع هيئة تنمية المجتمع وأن نشكل جزءاً من مهمتها الرائعة التي تتمثل في تشكيل مجتمع متمكن يحظى فيه الجميع بالفرص".

سـتكون السـلسلة الرقمية مـتاحـة عـلى صـفحات فـتافـیت عـلى یـوتـیوب وفیسـبوك وإنسـتقرام، وسـیتم إطـلاق حـلقات "الطهي مـع الجـذور" بـین الأول والـثالـث مـن أكـتوبـر، بـینما سـیبدأ بـث بعنوان "فتافيت وهيئة تنمية المجتمع: الطبخ في الأسرة". ومـقاطـع مـن وراء الـكوالـیس مـن تجـربـة الـتدریـب للطلاب الجامعیین من أصحاب الھمم بدءاً من الأسبوع الأول من دیسمبر.

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