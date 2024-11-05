الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع شركة أوبن سيجنال وشركة أدفاتك، وبمشاركة مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات وشركة ديليوت، ورشة عمل بعنوان "تعزيز جودة التجربة من خلال التحول الرقمي في قطاع الاتصالات".

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية جودة تجربة العملاء (QoE) في ظل التحولات الرقمية المستمرة، حيث جمعت قادة الصناعة والخبراء لمناقشة الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتعزيز هذه الجودة.

وتضمنت الورشة عدة موضوعات رئيسية، حيث قدمت شركة أوبن سيجنال مقدمة عن برامجها التنظيمية وكيفية استخدام بيانات جودة التجربة لدعم صناع القرار في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي. بينما استعرضت " شركة اتصالات من إي آند" طرق استخدام تحليل البيانات لخدمات الاتصالات لتعزيز سعادة العملاء ورفع رضاهم. من جانبها، ناقشت "شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو" دراسة حول تجربة العملاء على شبكتها، مركزة على استراتيجيات تحسين تجربة المستخدمين من خلال تحليل الأداء. كما عرضت شركة أدفاتك كيفية التحول في جودة التجربة باستخدام ذكاء البيانات والحلول التقنية المتقدمة لتحسين تجربة العملاء. كذلك شاركت شركة ديلويت في نقاش حول تحسين تجربة العملاء عبر مراقبة الشبكات ورفع كفاءة الأداء، مع التركيز على الابتكارات التي تعزز كفاءة البنية التحتية للاتصالات.

جاءت هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي بذلتها دولة الإمارات لتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما هدفت إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار بين المعنيين في هذا المجال.

وقد صرح المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: "تأتي هذه الورشة كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز جودة تجربة المستخدمين في دولة الإمارات، ودعم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات. نحن نؤمن بأهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، ونسعى دائماً للتعاون مع شركاؤنا في هذا المجال، بالإضافة إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، لتحقيق رؤيتنا في تقديم بنية تحتية متطورة وخدمات اتصالات عالية الجودة. إن المناقشات والدراسات المقدمة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وضمان تجربة أفضل للمستخدمين، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية".

ومن جانبه، صرح كولجيت راندهاوا، نائب رئيس شركة أوبن سيجنال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "ندرك أن الرؤية الفريدة لجودة التجربة تشكل أساساً لضمان رضا المستهلك وتعزيز التطور المستمر لخدمات الاتصالات. تلعب هذه الرؤية دورًا حاسمًا في تقييم التجربة. ويشرفنا أن نتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية باعتبارها جهة تنظيمية رائدة في المنطقة، مكرسة لتقديم تجربة متميزة للمستهلكين وتلعب دوراً محورياً في دفع التقدم التكنولوجي وتسهيل التحول الرقمي في الدولة. إن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وتعزيز الابتكار الرقمي، مما يساهم في تمكين العملاء والشركات ويدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لمستقبل قطاع الاتصالات".

من جهته عبر الدكتور جمال الخلّاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أدفاتك عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات قائلاً: "نحن في أدفاتك ملتزمون بتطوير حلول تقنية مبتكرة تعمل على تعزيز جودة تجربة العملاء والأعمال. وساعدتنا شراكتنا الاستراتيجية الطويلة مع تدرا في تعزيز مبادرات جودة التجربة من خلال التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وساهمت في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في جودة التجربة".

وفي ختام الورشة رحبت الهيئة بجميع المهتمين بالمشاركة في نقاشات وأفكار مثمرة تهدف إلى تحسين جودة تجربة العملاء وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

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