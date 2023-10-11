يُعقد خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري ملتقى العمارة التقليدية بالدرعية

الدرعية: تعلن هيئة تطوير بوابة الدرعية عن "ملتقى العمارة التقليدية" في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة في حي الطريف التاريخي بالدرعية، خلال الفترة من 24حتى 30 أكتوبر الجاري، تحت شعار "العمارة النجدية التقليدية"، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من علماء وخبراء ومهندسي العمارة التقليدية، والمعماريين والمتخصصين في الطراز المعماري القديم وغيرهم من الزوار والضيوف، من داخل وخارج المملكة.

تنوه "بوابة الدرعية" إلى أن باب التسجيل للحضور والمشاركة في الملتقى متاح بدءً من تاريخ اليوم 10 أكتوبر 2023 وذلك عبر صفحة الملتقى بموقع الهيئة من خلال الرابط التالي: https://www.diriyah.sa/ar/tag، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لجميع الراغبين في المشاركة وحضور الملتقى، في ظل وجود العديد من الجهات والمتخصصين والمهتمين من الزوار لحضور هذا الحدث الذي يركز على مجال العمارة التقليدية، والذي يُعد مصدر فخر وإلهام ونموذج يُحتذى به في الحفاظ على التراث ومعايير العمارة التقليدية في العصر الحديث.

ويحظى "ملتقى العمارة التقليدية"، الذي يستمر لمدة أسبوع، باهتمام لافت من المتخصصين والمهتمين، إذ يُركز على روعة العمارة النجدية وتصميم حي الطريف التاريخي باعتباره أحد عجائب الهندسة المعمارية الساحرة، كما يتضمن الملتقى زيارات وجولات ميدانية للمواقع التراثية المختلفة في حي الطريف في الدرعية، وتنظيم العديد من جلسات وورش العمل في مجال العمارة التقليدية وفنون العمارة النجدية. إضافة إلى تسليط الضوء على وثائق وكتب في مجال فنون الهندسة المعمارية النجدية وتاريخها ومجتمعها وثقافتها العريقة.

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لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.