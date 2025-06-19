مدينة الكويت، استضافت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم النسخة الثالثة من فعالية دائرة القيادة الفكرية تحت عنوان: تمكين التحول في قطاع الطاقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة "ذا بزنس يير" الذي عقد في شيرمانز كلوب في برج كيبكو، حيث جمعت الفعالية نخبة من كبار صناع القرار من قطاعي الطاقة والتمويل في دولة الكويت، إلى جانب شركات عالمية وشركاء دوليين، للمساهمة في رسم مستقبل الطاقة في البلاد.

تضمنت سلسلة حلقات دائرة القيادة الفكرية الحصرية مشاركات رئيسية من المتحدثين الرئيسيين حيث قدم معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكلمة الرئيسية، حيث أكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت وتنويع مصادر الطاقة.

كما ذكر حمد المرزوق، الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت: "بصفتها شريكاً موثوقاً ورئيسياً في رحلة التحول الرقمي في الكويت، تلتزم زين بتمكين تطور قطاع الطاقة من خلال التكنولوجيا المتطورة والتعاون الفعال. فمستقبل الطاقة يكمن في كيفية تسخير الابتكار لدفع عجلة الاستدامة والمرونة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن نفتخر بمساهمتنا في هذا التحول."

وقدمت شركة شل الكويت، ممثلة بأنور المطلق، إضافات مهمة حول التقدم في مجال التنقيب والإنتاج، ودور الخبرات العالمية في تحقيق أهداف الكويت للإنتاج لعامي 2035 و2040.

وأكد اتحاد مصارف الكويت، الراعي الاستراتيجي للفعالية، على أهمية القطاع المالي في تمكين التحول في مجال الطاقة وتوفير رأس المال اللازم للبنية التحتية المستدامة.

ناقشت الجلسة خارطة طريق الكويت نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، والدور الحيوي للابتكار والاستثمار المباشر في هذا التحول، إلى جانب الاكتشافات النفطية الجديدة في البلاد، بما في ذلك حقول النوخذة والجليعة والوفرة الشمالية. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول كيفية مساهمة هذه التطورات في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الكويت كمركز للابتكار في مجال الطاقة والتعاون الدولي البناء.

وشهدت الطاولة المستديرة مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، والسيد بدر إبراهيم العطار، العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، وأنور المطلق، نائب رئيس شركة شل الكويت، ومشعل اسبيته، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إمكان إنتيرناشيونال، وأنتونيو أزيفيدو كامبوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طاقة - للطاقة الانتقالية، وقد أدار الجلسة ألكسندر كرونيك، مستشار أول لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

حظي الحدث بدعم مجموعة متميزة من الرعاة، بما في ذلك شل الكويت وزين كرعاة تنفيذيين، واتحاد مصارف الكويت وشركة إمكان إنتيرناشيونال كرعاة استراتيجيين، وشيرمانز كلوب كشريك رئيسي، و ITL World كشريك للفعالية.

وقد شكلت الفعالية منصة للحوار العميق والتعاون المشترك، تهدف إلى دفع عجلة تحول الطاقة في دولة الكويت وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار.

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