تغلق 29 و30 رمضان وأول أيام العيد وتفتتح أبوابها للزوار من ثاني أيام العيد

الشارقة : أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن مواعيد عمل المتاحف التابعة لها خلال أيام إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري وحتى الجمعة الموافق 6 مايو 2022 في الدولة، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 9 مايو، وأفادت بأن المتاحف التي تنضوي تحت مظلتها ستكون مغلقة يومي 29و30 رمضان، وأول أيام العيد حسب التقويم الهجري، بينما تعمل بقية أيام العطلة من السبت الى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، ويوم الجمعة من الرابعة عصراً الى الثامنة مساء.

وتقدمت الهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية، مؤكدة أهمية زيارة المتاحف والتعرف على تاريخ الدولة وتراثها العريق من خلال المقتنيات الأثرية والتاريخية التي تستعرضها متاحفها.

وأكدت أن عمل المتاحف خلال أيام العيد يأتي في إطار اهتمامها بمشاركة كافة متاحفها المنتشرة بربوع الإمارة في المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وربطها دوماً بالأنشطة السياحية، إذ تفتح جميع المتاحف التي تزخر بمواضيع متنوعة بين الفنون والثقافة الإسلامية، وعلوم الآثار والتراث، والعلوم والأحياء المائية، وتاريخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها ثاني أيام العيد، حيث تستقبل المتاحف التابعة للهيئة في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية.

ووجهت الهيئة دعوة الى أفراد المجتمع والزائرين من داخل الدولة وخارجها إلى استثمار الإجازة في زيارة المتاحف والتعرف والاستمتاع بمشاهدة المقتنيات والكنوز الثرية داخل أروقتها، حيث تتصدر الإمارات

الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً، بفضل تنوع وثراء مقومات الجذب السياحي لديها، الى جانب روح التسامح التي تسود بين المواطنين والمقيمين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسية.

معارض قائمة

وتستضيف الهيئة على مدار العام عدداً كبيراً من المعارض في متاحفها التي توفر خيارات متعددة لجعل الإجازة أكثر متعة وفائدة موجهة الدعوة لزيارة المعارض المنعقدة حالياً ومنها معرض "الشارقة أول مدرسة طيران في الإمارات" في متحف المحطة الذي يسلط الضوء على تاريخ مطار المحطة وتاريخ إنشاء أول مدرسة للطيران في الدولة، ومعرض "دير المدينة : قرية فناني الفراعنة" في متحف الشارقة للآثار والذي ينظم بالتعاون مع المتحف المصري بتورين الإيطالية ويتيح للأطفال التعرف بتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة. ومعرض "إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام “الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ويعرض كثافة ومردودية التبادلات الثقافية والفنية بين ثقافة البندقية والثقافة الإسلامية على امتداد فترة زمنية بين العصور الوسطى والعصر الحديث.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بمعرض استعادي هو الأول للفنان اللبناني الراحل عارف الريس في متحف الشارقة للفنون بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون حيث يعرض اللوحات والرسومات والأعمال الورقية والمنحوتات والمنسوجات الجدارية، مسلطاً الضوء على الفنان عارف الريس ، بالإضافة الى استضافة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ”حجر ميمونة“ الذي يعرض لأول مرة خارج موطنه في مالطا بالتعاون مع بالتعاون مع جمهورية مالطا ممثلة بالوكالة الوطنية للمتاحف وممارسات الحفظ والتراث الثقافي، ووزارة التراث الوطني والفنون والإدارة المحلية في جمهورية مالطا وسفارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدعو الهيئة الجمهور إلى زيارة المنطقة الشرقية التي تزخر بالمتاحف مثل حصن خورفكان ونصب المقاومة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة في مقهى نصب المقاومة ومشاهدة المناظر

الخلابة التي تشتهر بها المدينة، كما يمكن للجمهور الاطلاع على أبرز الوجهات والفعاليات التي تنظمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني :

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE

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