انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر. وتشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في هذه الفعالية العالمية التي أطلقتها منظمة الأيوسكو والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتؤكد الهيئة أن هذه الفعالية تمثل منعطفاً مهماً لتعزيز مبدأ حماية المستثمرين والإرتقاء بالمعرفة المالية.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة:

"إن مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي تؤكد ريادتها في حماية المستثمرين كأولوية استراتيجية. وتتمحور رؤيتنا حول بناء بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقرار، وضمان الشفافية. وتُسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في الأسواق ودعم الابتكار والنمو، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول رائدة ترسخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والريادة."

وفي إطار سعيها لتحقيق هذه الأهداف، نفّذت الهيئة حتى أكتوبر 2025 عدد 285 إجراءً رقابياً متنوعاً شمل إنذارات، وتوجيهات تنظيمية، وتنبيهات، وغرامات مالية، وإحالات للجهات المختصة، وإيقاف عن التداول، ونشر تحذيرات، وحجب مواقع إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعكس هذه الخطوات إصرار الهيئة والتزامها بالشفافية وتعزيز ثقة السوق وحماية المستثمرين وفقاً لأعلى المعايير.

كما تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بمفهوم الابتكار المستدام، معتبرةً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة استراتيجية للنهوض بالأسواق المالية. فهذه التقنيات توفّر سرعة الوصول، وشفافية التعامل، وكفاءة الأداء مع تقليل المخاطر، مع إدراك كامل لمسؤولية حماية الخصوصية وتعزيز الحوكمة وضمان العدالة. وانطلاقاً من إيمانها بأن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي، تواصل الهيئة إطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تمكّن المستثمرين من حماية أموالهم وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.

إن أسبوع المستثمر العالمي ليس مجرد فعالية سنوية يحتفى بها، بل هو منصة مفتوحة لشراكة واعية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والجهات التنظيمية. وبهذه الشراكة، تسعى الهيئة إلى بناء بيئة استثمارية آمنة وحيوية ومبتكرة، من أجل استثمار آمن ومبتكر يصنع مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات والعالم.

-انتهى-

#بياناتشركات

