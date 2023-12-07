نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت "نيوم"، من خلال شراكتها مع "كيرز"، المشروع العالمي المختص في صناعة الغذاء المستدام ، عن بيان إرشادي مشترك يتضمن الأطر العامة والمبادى الرئيسية للمختصين في صناعة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، فيما أعلنت أيضا عن جائزة عالمية تحتفي بالمبتكرين والمبدعين في صناعة الغذاء المستدام.

ويعد البيان، الذي تم الإعلان عنه في برونيكو بإيطاليا، بمثابة ترسيخ لالتزام نيوم بمبادئ الاستدامة يهدف تأسيس إرث دائم لمستقبل الغذاء في المملكة،من خلال توفير خطط لاستدامة الغذاء في المملكة والعالم. ويتمحور الدليل حول رعاية المواهب ودفعها نحو اعتماد المزيد من الابتكار في مجال الغذاء، مع التركيز على ستة مبادئ رئيسية، وهي: الأفراد والمنظومة الإدارية، والمرافق، والمياه والطاقة، وإمدادات الغذاء، والاقتصاد الدائري، والتواصل.

وبالاضافة للإعلان الرسمي عن البيان، أعلنت نيوم و"كيرز" عن جائزة تلهم وتحتفي بجيل جديد من متخصصي صناعة الأغذية الذين يعتمدون حلولاً مبتكرة في الخدمات الغذائية العالمية، كما ستكرم الجائزة العالمية الخبراء والمختصين والمبدعين الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً وإيجابياً في قطاع الغذاء من خلال تبني أساليب مبتكرة ومستدامة في مجالات الزراعة والغذاء وفنون الطهي.

وتتولى لجنة الجائزة مسؤولية تحديد الفئات والمعايير، بالاضافة إلى عملية اختيار الفائزين من المشاركات المستوفية للمعايير بعد المراجعة. وسيشارك في رئاسة اللجنة الشريك المؤسس لمشروع "كيرز" الشيف نوربرت نيدركوفلر، ورئيس قطاع الغذاء في نيوم، الدكتور خوان كارلوس موتمايور، بالإضافة الى كل من: الشيف الشهيرة دومينيك كرين الحائزة على ثلاث نجوم ميشلان، والبروفيسور ساشا مينز من المعهد الفيدرالي للتقنية في زيوريخ، وأخصائية الحفاظ على الحياة البحرية الدكتورة مارياسول بيانكو، والبروفيسور رود وينج من مركز الزراعة الصحراوية بجامعة الملك عبدالله

للعلوم والتقنية (كاوست)، والمؤلفة ومؤرخة الطهي والطاهية الحائزة على جوائز الدكتورة ماريسيل بريسيلا، و المدير التنفيذي لـقسم تطوير الفنادق" في نيوم كريس نيومان.

وقال الدكتور خوان كارلوس موتمايور، رئيس قطاع الغذاء في نيوم: "تبشر هذه الشراكة بمستقبل جديد لصناعة الغذاء وفنون الطهي العالمية، بمايتماشى مع التزام نيوم بتعزيز الابتكار والاستدامة، حيث يعتبر هذا البيان بمثابة مرجع توجيهي عالمي للمختصصين والعاملين في مجالات الأغذية في جميع أنحاء العالم، كونه يضع معايير جديدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام". وأضاف: " كما نسعى من خلال الجائزة، بتوجيه ودعم أعضاء اللجنة، إلى غرس المعرفة وإلهام جيل جديد من الطهاة ممن يتبنون مبادرات مستدامة تدفع عجلة التغير الإيجابي في قطاع الغذاء في المملكة جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال الشريك المؤسس لمشروع "كيرز"، نوربرت نيدركوفلر: "نحن فخورون بإطلاق البيان الرسمي الذي سيلهم جيلاً جديداً من المواهب لتبني الاستدامة والابتكار في حياتهم المهنية. إذ يحتفي البيان، إلى جانب الجائزة، بمتخصصي الأغذية من جميع أنحاء العالم الذين يشاركوننا شغفنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تبني ممارسات مبتكرة ومستدامة، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع نيوم لبناء هوية طهي فريدة تعتمد على ابتكار أطباقٍ ووصفات غذائية صحية باستخدام منتجات محلية طبيعية ومستدامة".

وتأتي هذه الشراكة مع كيرز، المشروع الذي أسسه كلٌّ من الشيف الإيطالي نوربرت نيدركوفلر وباولو فيريتي، لتؤكد التزام نيوم بتعزيز الممارسات المستدامة وتبنّي الابتكار، وترسيخ دورها في تطوير برامج ومسارات علمية تسهم في توفير إمدادات غذائية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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