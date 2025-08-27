القاهرة – نجح نورث سكوير مول، أحد أبرز المقاصد التجارية والترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، في استقطاب أكثر من مليون زائر خلال موسم صيف 2025، مدعومًا بسلسلة فعاليات نوعية كان آخرها ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، الذي يقام للمرة الأولى في المدينة خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس من تنظيم شركة تي اتش جروب، وشهد افتتاحًا ضخمًا بحضور رفيع المستوى من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب نخبة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين.

يمثل استضافة "نورث سكوير مول" للملتقى خطوة محورية في ترسيخ مكانة العلمين الجديدة كوجهة استثمارية وسياحية وتجزئة متكاملة، وداعمًا رئيسيًا لرؤية الدولة في تصدير العقار المصري وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر الملتقى منصة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص، لمناقشة فرص التعاون والشراكات الجديدة في قطاعات العقار والتجزئة والترفيه والسياحة.

وساهمت شركة كاونسل ماسترز- المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتسويق نورث سكوير مول- في دعم استضافة ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الرؤية الوطنية لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى وجهة استثمارية عالمية متكاملة، وخلال فعاليات افتتاح الملتقى، استعرضت الشركة، قصتها الناجحة في المدينة منذ عام 2022، حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في مشروعاتها من خلال خطة تطوير طموحة ورؤية واضحة، جعلت من نورث سكوير مول وجهة جاذبة للمصريين والأجانب على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال جورج متري، الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، إن نجاح نورث سكوير مول في استقطاب أكثر من مليون زائر خلال موسم صيف 2025، وأكثر من 50% منهم يعتبر زائر متكرر، يجسد المكانة المتنامية لمدينة العلمين الجديدة كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة، وأن المول لم يعد مجرد مركز تجاري وترفيهي، بل أصبح منصة تدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العلمين على خريطة التنمية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت منذ عام 2022 استراتيجية واضحة لإحداث نقلة نوعية في مشروعاتها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحويل المدينة إلى مركز عالمي للاستثمار والتجزئة والسياحة.

أضاف "متري"، أن العلمين الجديدة أصبحت اليوم من أهم المدن الجاذبة للاستثمار في مصر بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، والمناخ المشجع للاستثمار في قطاعات التجزئة والترفيه والعقارات التجارية والسياحية، مؤكداً أن الشركة مستمرة في التوسع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وبدوره قال الإعلامي طاهر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة تي اتش جروب إن النسخة الاولى للملتقى تأتي في إطار دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطط التنمية العمرانية الشاملة، وحرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم مدينة العلمين الجديدة كنموذج متكامل لمدينة عصرية مستدامة، تجمع بين السياحة، والسكن، والاستثمار، والخدمات ع اعلي مستوي وفخور بحضور قامة من ممثلي وزارة الإسكان وكبري شركات التطوير العمراني العقاري في السوق المصري

يذكر أن نورث سكوير مول يمتد على مساحة إيجارية تصل إلى 86,000 متر مربع، ويضم أكثر من 200 وحدة تجارية، ومطاعم وكافيهات، بالإضافة إلى شاطئ خاص بمساحة 6,000 متر وموقف سيارات يتسع لأكثر من 3,200 سيارة.

وتنظم شركة كاونسل ماسترز خلال موسم الصيف برنامجًا حافلًا بالفعاليات الترفيهية والعروض الفنية والثقافية والرياضية التي تستهدف العائلات، والشباب، والسياح، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية في إدارة الوجهات السياحية والمراكز الترفيهية.

يأتي مشروع "نورث سكوير مول" بالشراكة بين شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، ممثلة عن هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة كاونسل ماسترز، على مساحة إجمالية قدرها 164,000 متر مربع، ليشكل أحد أبرز محاور التطوير الحضري والسياحي بمدينة العلمين الجديدة.

