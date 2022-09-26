ورشة عمل بالتعاون مع بي دبليو سي تُقدّم استراتيجيات جديدة لتعزيز التنوع

الورشة تُقام تحت مظلة منصة "ارتقاء" في 28 سبتمبر بدبي

تُنظّم "نماء" للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، ورشة عمل بعنوان "إعداد بيئة عمل تدمج الجنسين: دور الموارد البشرية"، يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 في مكتب الشركة بدبي، وتقدم من خلالها رؤى مفصلة حول المساواة الوظيفية بين الجنسين، مع توجيه المؤسسات لتوفير بيئات عمل آمنة تضمن إدماج المرأة من منظور الموارد البشرية.

وتقام الورشة تحت مظلة منصة "ارتقاء" التابعة لنماء للارتقاء بالمرأة، وتستهدف خبراء الموارد البشرية وقادة المساواة والتنوع في بيئة العمل المؤسسية، ضمن سلسلة تتألف من 3 ورشات تحمل عنوان "مستقبل عمل يدمج الجنسين"، وتهدف لمساعدة الشركات على بناء قدراتها لتحقيق نتائج إيجابية في ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتهدف الورشة إلى توعية العاملين في مجال الموارد البشرية بأهمية دورهم في تقليص الفوارق بين الجنسين في بيئات العمل عبر تنفيذ أحدث الاستراتيجيات في هذا المجال، التي يشرف على تقديمها فريق متخصص ونخبة من كبار مديري الموارد البشرية في "بي دبليو سي"، حيث تجسد الورشة التزام "نماء" بدعم الشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئات العمل.

وتغطي الورشة جوانب مختلفة من رحلة التوظيف، ابتداء بقبول الموظفات وانضمامهن لبيئة العمل ونموهن وتطورهن المهني، وانتهاء تقاعدهن أو استقالتهن للانتقال إلى مؤسسة مختلفة، وتتضمن مجموعة من الأنشطة التي تناقش تسهيل تبني نظام المساواة والتنوع في قيم وأخلاقيات العمل بالمؤسسات والشركات، وتقدم منهجاً عملياً لتشجيع الابتكار والإبداع وإيجاد الحلول لتعزيز تقدم المرأة.

ويشارك خبراء بي دبليو سي رؤاهم، ويستعرضون أفضل الممارسات في مواضيع تشمل الاستفادة من البيانات لتحقيق تكافؤ الفرص، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز شمول المرأة، بالإضافة إلى مناقشة الترابط والتداخل الوثيق بين الموارد البشرية ونظام المساواة والتنوع.

ويضم فريق بي دبليو سي الشرق الأوسط المشارك في الورشة كلاً من زينة الجنابي، رئيس قسم التنوع والشمول، ووسيم حسن، خبير الموارد البشرية، وماريا علي، مسؤولة المساواة والتنوع، وسونالي دوبي، مديرة الموارد البشرية، وفيرونيكا فوكس، شريكة أعمال الموارد البشرية.

وتتيح "نماء" فرصة التسجيل في الورشة من خلال البريد الإلكتروني: ، irtiqa@namawomen.aeكما توفر المزيد من المعلومات حول منصة "ارتقاء" على موقعها الرسمي: .https://namawomen.ae

ارتقاء

يشار إلى أن "نماء" أطلقت مبادرة "ارتقاء" في عام 2019 كمنصة عالمية للمرأة لنشر الوعي بأهمية دور المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف المنصة لإحداث التغيير الإيجابي من خلال بناء قدرات الشركات، وتوسيع معارفها حول جدوى العدالة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى دعم جهود مناصرة تمكين المرأة.

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