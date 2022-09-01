بيروت – تحت شعار "لنبتكر كي لا نندثر"، أعلنت نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان بالتعاون مع تحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتكنولوجيا التربية عن إطلاق جائزة طلال أبوغزاله السنوية للابتكار لدعم الابتكار والإبداع العربي في جميع المجالات.

وأكدت النقابة أن إطلاق الجائزة باسم الدكتور طلال أبوغزاله يأتي تأكيدا على مكانته عربياً ودولياً باعتباره أحد أكبر رواد الابتكار والمعرفة في العالم، والمؤسس لكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تتخصص في تخريج المبتكرين فقط.

وبينت النقابة أن الجائزة تعتمد على المعايير العالمية والممارسات الابتكارية الناجحة محليا وعربياً، كما تسعى إلى تحفيز الشباب على تحرير طاقاتهم الابتكارية، وخلق جو تنافسي يرقى بقدراتهم في جميع الميادين.

وتتيح الجائزة للراغبين بالاشتراك التقدم إلكترونياً، من خلال تقديم طلباتهم باللغة العربية أو الإنجليزية على موقع النقابة الإلكتروني، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم تقرها النقابة تتضمن خبراء من مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، وأساتذة من كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، بالإضافة إلى أعضاء من نقابة تكنولوجيا التربية وتحالف الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتكنولوجيا التربية، بالشراكة مع مؤسسات عربية ودولية عريقة تعنى بتقييم المشاريع الابتكارية.

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