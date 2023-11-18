لقاءٌ حصريٌ مع طلال العجمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في اي ماركتس، عبر منصة مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية للمحتوى المرئي



مدينة الكويت: أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال أحدث لقاءات منصتها العالمية المختصة بالمحتوى المرئي لقاءً خاصاً مع الأستاذ طلال العجمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في اي ماركتس، حيث يتناول العجمي التغيرات الديناميكية التي أحدثت تحولاً في أسواق المال، لا سيما في الكويت ودول الخليج، ويسلط الضوء على انتشار ثقافة التداول، وخاصة لدى السيدات. كما يستعرض اللقاء دور التقنيات الجديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، ونسخ صفقات التداول، في تعزيز تجربة التداول بشكلٍ عام.

ومع التحولات الكبيرة التي مر بها المشهد المالي العالمي عقب جائحة كورونا، وتأثرت بها الكويت بطبيعة الحال، تلاشت الحواجز التقليدية التي كانت تعيق المتداولين مع اعتماد التقنيات الحديثة، وتبسيط عمليات التداول، خاصة وأن فتح حسابٍ للتداول خلال الحقبة التي سبقت جائحة كورونا كان يتطلب العديد من الإجراءات والمعاملات المرهقة. واليوم، أصبح التداول على بعد بضع نقراتٍ فقط، حيث يبرز هذا التحول السهولة الكبيرة لإجراء عمليات التداول، وتفعيل دور التقنيات المبتكرة لإحداث ثورةٍ في تجربة تداول الأفراد.

من جهةٍ أخرى، يسلط اللقاء الضوء على أهمية رفع مستوى وعي الجمهور، وتحفيز المزيد من الأفراد، خاصة السيدات، على تجربة تداول الأسهم. وفي هذا الجانب، تميزت شركة في اي ماركتس بمبادرتها "مجتمع الياسمين" التي تتضمن تنظيم ندواتٍ تثقيفية تستهدف الشباب بشكل خاص، وتسهم في تطوير مهارات التداول والقيادة لدى السيدات.

وخلال اللقاء، أوضح العجمي أن دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم وعمل منصات التداول يشكل محوراً مهماً آخر، في ظل التقدم المستمر للتقنية، حث يتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً متزايداً في عالم التداول، ليوفر للمتداولين أدواتٍ قويةٍ لخوض غمار الأسواق المعقدة بكل ثقة.

وصرح العجمي قائلاً "الذكاء الاصطناعي يساهم في تمكين المتداولين عبر توظيف التقنيات الدقيقة، وتمكينهم من تنفيذ استراتيجياتهم الخاصة بالتداول بأقصى قدرٍ من الدقة والشمولية من خلال تخفيف الاعتماد على العنصر البشري، المعروف بالاستجابات العاطفية، واستبداله بنهجٍ متطورٍ يستند إلى البيانات فحسب. وهذا من شأنه رفع كفاءة التداول، وخفض المخاطر المرتبطة باتخاذ القرارات العاطفية كذلك".

على صعيدٍ آخر، يتطرق اللقاء لمفهوم التداول بالنسخ والذي يتيح للأفراد الاطلاع على استراتيجيات التداول التي يتبعها خبراء التداول الذين يتميزون بسجل تداولٍ ناجح، ومتابعتها، ما يفتح المزيد من الأبواب والفرص للمتداولين الطموحين، ويساعدهم على تعزيز وإثراء محافظهم الاستثمارية.

من جهته، أكد مارك أندريه دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، على التزام المجموعة المستمر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل الخيارات الحصيفة.

وأضاف قائلاً "تكرس مجموعتنا جهودها لإبراز الديناميكيات المتغيرة باستمرار في أسواق العالم. واللقاء مع الأستاذ طلال العجمي الذي نشرناه مؤخراً، يقدم نظرة شموليةً لمشهد التداول المتغير ليس في الكويت فحسب، بل في منطقة الخليج بأكملها، ويسلط الضوء على دور التقنية العصرية والرقمية في الارتقاء بهذا القطاع، وجعل التداول في متناول الجميع".

الجدير بالذكر، أن لقاء المنصة العالمية الجديد يوفر منظوراً منطقياً وواسعاً لمشهد التداول المتطور في الكويت والمنطقة. وقد تم ذلك بالتعاون مع شركة في اي ماركتس، التي قامت مؤخرًا بتكوين تحالف استراتيجي مع شركة التجارة العالمية AxiTrader Limited .

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حول المنصة العالمية

المنصة العالمية قناة رقمية مملوكة لمجموعة أكسفورد للأعمال وتبث محتوى حسب الطلب، وتعد من أدوات البحث المتنوعة التي توفرها المجموعة. اكتسبت هذه المنصة مكانة مرموقة باعتبارها مصدراً رائداً للمعلومات في عالم الأعمال، خصوصاً وأن كافة البيانات المذكورة يتم التحقق منها بشكلٍ مستقلٍ عبر شركة ديلويت. توفر المنصة العالمية مقابلات مرئية فريدة مع كبار صناع القرار، لتقديم التحليلات الأساسية وأحدث المستجدات من كافة قطاعات مجتمع الأعمال العالمي.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها حضور في أكثر من 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وتشتهر على الصعيد العالمي كمزود متميز وموثوق للمعلومات الاستخبارية الميدانية عن الأسواق الأسرع نموا في العالم. ويطلق على الشركة اسم "الشريحة الصفراء"، في إشارة إلى اللون الذي يميزها.

ومن خلال مجموعة منتجاتها، مثل الأخبار والآراء الاقتصادية، استطلاعات الرأي الخاصة بالرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، الأحداث والمؤتمرات، المنصة العالمية التي تبث مقابلات فيديو حصرية، ونشر التقرير، إضافة إلى قسمها الاستشاري، فإن المجموعة تقدم تحليلا شاملا ودقيقا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات من أجل فرص الاستثمار السليمة وقرارات العمل.

وعبر عدة قنوات، توفر مجموعة أكسفورد للأعمال المعلومات والبيانات لمشتركيها، بما في ذلك المشتركون المباشرون، والمشتركون في كل من داو جونز فاكتيفا، وبلومبيرج بروفيشنال سيرفيسيس، وريفنتيف "ثومسون رويترز سابقا"، وإيكون وغيرهم.