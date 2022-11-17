ديباك تشوبرا، وباتريس إيفرا، وميتا وورلد بيس يزورون الدولة في إطار برنامج "آكسس أبوظبي" لدعم توسعة ونمو أعمال الشركات والذي تنظمه شركة "مافن غلوبال آكسس " بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع اليوم ثلاثة من رواد الأعمال المشاهير على مستوى العالم خطابات التزام لتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة في إمارة أبوظبي. وقام كل من خبير التأمل ديباك تشوبرا، ونجم مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، وأسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في فريق لوس أنجلوس ليكرز "ميتا وورلد بيس" بتوقيع هذه الخطابات خلال زيارتهم التي يقومون بها حالياً إلى دولة الإمارات كجزء من برنامج "آكسس أبوظبي" الذي تنظمه شركة مافن غلوبال آكسس بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم نمو الأعمال في الإمارة.

وتم توقيع الخطابات خلال الفعالية الخاصة برواد الأعمال المشاهير التي نظمت على هامش أسبوع أبوظبي المالي بمشاركة رواد الأعمال الثلاثة إلى جانب "كيفن أوليري" الشخصية التلفزيونية الشهيرة، وسارة أموليو من شركة مافن غلوبال آكسس. وينظم أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي بمشاركة نخبة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار بهدف تسريع وتيرة تحول وتطور القطاع المالي في الإمارة.

وسيعمل برنامج "آكسس أبوظبي" على توفير الدعم للمشاهير الثلاثة بهدف تسريع نمو وتطور أعمالهم في إمارة أبوظبي، حيث سيقوم ديباك تشوبرا بـتأسيس حضور قوي له ضمن منظومة الأعمال المتخصصة في الجيل الثالث للويب (Web3) من خلال منصة (ChopraVerse) الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة والرفاهية في عالم الميتافيرس. وقد حرص باتريس إيفرا على نقل حيويته وإبداعه الذي اشتهر به على أرض الملعب إلى عالم الأعمال من خلال تأسيس شركته المتخصصة بإنتاج المحتوى، في حين ستعمل شركة "ميتا وورلد بيس" (XvsX Sports) على توفير أقوى تجارب كرة السلة الحماسية والتنافسية للرجال والنساء في عدد من مدن العالم.

وتعتبر سارة أوموليو المؤسسة والقوة الدافعة وراء برنامج "آكسس أبوظبي"، حيث سخرت علاقاتها الوثيقة مع المشاهير والمستثمرين في الولايات المتحدة لتقديم رواد الأعمال والسفراء المعنيين للبرنامج.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير بيئة دعم كاملة تمكن رواد الأعمال والشركات التي تركز على الابتكار من تطوير أعمالهم بالاستفادة من قوة منظومة الأعمال في أبوظبي، ونتطلع من خلال دعم برنامج آكسس أبوظبي للعمل مع كل من ديباك تشوبرا، وباتريس إيفرا، وميتا وورلد بيس وتمكينهم من تطوير أعمالهم انطلاقاً من أبوظبي".

وقال ديباك تشوبرا: "أصبح التقدم التكنولوجي والتكامل الملحوظ بين العالمين الافتراضي والمادي يوفر فرصاً واعدة لتجارب غامرة جديدة تركز على الصحة والتأمل. إن المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي من حيث الابتكار بتقنيات الجيل الثالث للويب (Web3) والتزامها بترسيخ مفاهيم السعادة والرخاء يجعل منها قاعدة مثالية لتوسعة أعمال منصة (ChopraVerse)، ونحن سعداء جداً بالشراكة مع برنامج آكسس أبوظبي لاستمرار تطور أعمال المنصة".

وقال ميتا وورلد بيس: "كنت محظوظًا لزيارة أبوظبي العام الماضي في إطار برنامج آكسس أبوظبي الذي تنظمه شركة مافن غلوبال آكسس. إن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لتقديم أفضل تجارب كرة السلة التنافسية للرجال والنساء على حد سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتبار أبوظبي من الأماكن القليلة على مستوى العالم التي يمكن أن تمارس فيها رياضة كرة السلة شبيهة بأنشطة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، فإنها تعتبر خياراً طبيعياً لتوسعة أعمالنا فيها، ونتطلع لمشاهدة مواهب ومهارات سكان أبوظبي على أرض الملعب".

وقال باتريس إيفرا: "بعد اختتام مسيرتي الطويلة في مجال كرة القدم الاحترافية، ارتأيت التحول إلى لعبة أخرى مختلفة في عالم الأعمال التجارية، وإن الفرصة للاستفادة من المهارات العالمية الموجودة في أبوظبي ستوفر آفاقاً واعدة لأعمال شركاتنا الجديدة. وأتطلع لتوظيف فريق متميز قادر على استكشاف المهارات الكروية في أبوظبي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه مافن غلوبال آكسس ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغيرهم من الجهات والأشخاص اللذين سررت بالتواصل والتعامل معهم من مختلف أطياف منظومة الابتكار المتقدمة في الإمارة".

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يتخذ العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين من أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي موطناً لتطوير أعمالهم وتحقيق النجاح والنمو المستدام لها. نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بتعزيز وتطوير منظومة الأعمال والأطر التنظيمية والتشريعية لدينا لضمان ترسيخ مكانته كمركز دولي مفضل يتيح للشركات والاستثمارات والمواهب الريادية الطموحة تعزيز آفاق النمو والنجاح لديها. نرحب في أبوظبي وفي سوق أبوظبي العالمي بكل من كيفين أوليري والوفد المميز من المؤثرين والشخصيات الدولية المرموقة ونتطلع لدعم خططهم واستراتيجياتهم العالمية لتوسعة وتطوير أعمالهم.

ويمكن لجميع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية المشاركة في برنامج آكسس أبوظبي الذي تنظمه شركة مافن غلوبال آكسس والذي يقدم حزم دعم مختلفة لتسريع وتيرة نمو وتطور أعمال هذه الشركات في أبوظبي، بما في ذلك الاشراف والتوجيه من قبل سفير البرنامج "كيفين أوليري". ويمكن للشركات المهتمة التقدم للمشاركة في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: www.accessabudhabi.com.

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نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار:

مكتب أبوظبي للاستثمار هو هيئة حكومية مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في إمارة أبوظبي.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار الفرص للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام من ذوي الأفكار والمشاريع الخلاقة، حيث يعمل على تسهيل تواصل هؤلاء المستثمرين مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي بهدف مساعدتهم على تنمية أعمالهم وتوسعتها في الإمارة.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل، والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلية ومختلف أنحاء المنطقة.

للتواصل الإعلامي:

أمل حميش، مكتب أبوظبي للاستثمار

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طلال نطفجي، ويبر شاندويك

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