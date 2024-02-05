مسقط: تنطلق نهاية أبريل القادم أعمال أسبوع عُمان للاستدامة، الحدث الأبرز في مجال الاستدامة في سلطنة عمان، والمقرر انعقاده في الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2024، تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، ومشاركة شركة تنمية نفط عُمان. ويأتي الحدث هذا العام تحت شعار "العيش المستدام في مجتمع مترابط”. كما يجسد هذا الأسبوع التزام سلطنة عُمان تجاه تحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة تماشيا مع رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للحياد الكربوني 2050.

حول ذلك صرح الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط رئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عمان للاستدامة بوزارة الطاقة والمعادن: " يمثل أسبوع عُمان للاستدامة الذي تنظمه الوزارة هذا العام في نسخته الثالثة والذي يأتي تماشيا مع التزام سلطنة عمان بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يركز أسبوع عمان للاستدامة على مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمياه وادارات النفايات وحماية البيئة. ويأتي ذلك ضمن إطار مهمتنا لتضمين مفهوم الاستدامة بشكل أعمق في نسيج مجتمعنا في عالم يتطلب فيه الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، كما يبرز هذا الحدث جهودنا المستمرة لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازن البيئي. كما إننا نشعر بالفخر بعرض الممارسات والتكنولوجيا الرائدة التي تلعب دورًا بارزًا في تقليل الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة تحت مظلة واحدة، ويُعتبر أسبوع عمان للاستدامة أكثر من مجرد حدث بل هو محفز للتغيير وتبادل المعرفة التي تتلاقى مع أهداف الاستدامة العالمية."

يمثل هذا الأسبوع منصة شاملة تجمع بين مختلف القطاعات والهيئات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والحكومية والأكاديمية، وتشمل المجتمع بشكل عام. يتمحور هذا الأسبوع حول الاحتفال بالممارسات المستدامة، وتعزيز روح الابتكار والتعاون. من المقرر أن تتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث يسهم كل منها في تعزيز رؤية السلطنة نحو مستقبل مستدام ويؤكد على التزامها بتحقيق الأهداف التي تطمح إليها.

والجدير بالذكر أن معرض أسبوع عُمان للاستدامة والذي سيُعقد في 29 من إبريل وحتى 1 مايو، سيوفر منصة استثنائية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها المستدامة أمام جمهور متنوع، حيث يركز المعرض على قطاعات مثل قطاعات الطاقة، والطاقة الكهربائية، والمياه، وإدارة النفايات، والتنقل المستدام، والبيئة، والمجتمع، وذلك بالتوافق رؤية عُمان 2040. وتمثل فرصة للشركات للتواصل وتقديم استراتيجيات مبتكرة والتفاعل مع أصحاب العلاقة في مجال الاستدامة. من المتوقع أن يجتذب الأسبوع باعتباره الحدث الأهم في مجاله، المهتمين والمختصين المعنيين بالاستدامة من سلطنة عُمان ودول العالم المختلفة، الأمر الذي يوفر فرصة فريدة للعارضين لتعزيز حضورهم دولياً واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.

كما سيقام على هامش الأسبوع، حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، حيث يأتي هذا الحدث الذي تنظمه الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" بالتعاون مع مركز الاستدامة والتميز (CSE)، تقديرًا للمؤسسات الرائدة في تطبيق ممارسات الاستدامة في القطاعين العام والخاص في عُمان، حيث يتم تقييم المؤسسات في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وفقًا لمعايير دولية معترف بها. كما يدعم هذا الحفل مؤشر استدامة عُمان (OSI) الذي يُستخدم لتقييم الأداء في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مشجعة الشركات والكيانات على اعتماد استراتيجيات مسؤولة ومستدامة كجزء من هويتها المؤسسية.

وسيضم أسبوع عمان للاستدامة، المؤتمر الدولي لموارد الاستدامة والتكنولوجيا (ISRTC) الذي تشرف عليه مجلة "ذي إيكونومست" بالتعاون مع "بيئة"، والذي يُعد بدوره فرصة مميزة للتواصل مع صناع القرار الرئيسيين واستكشاف المشهد البيئي المتطور في عُمان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذا العام، سيتناول المؤتمر عدة مواضيع هامة بما في ذلك إمكانية تطوير المنطقة لتكون من المناطق الحضرية الخالية من الانبعاثات، وكيفية تحقيق سياسات الحكومة الوطنية والالتزامات الدولية. كما سيستعرض الحدث كيفية استثمار الفرص الجديدة في التنويع الاقتصادي، وتعزيز إيجاد فرص عمل أفضل، والريادة في مجال التكنولوجيا المستدامة، بالإضافة إلى غيرها من المواضيع الرئيسية.

علاوة على ذلك، ستركز "حوارات أسبوع عمان للاستدامة"، حول التثقيف وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات في مجال الاستدامة. تم تصميم هذه الحوارات لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الطلاب، والأكاديميين، وأصحاب القرار والخبراء بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات، بهدف تيسير تبادل المعرفة وتوفير رؤى عملية حول تحقيق الأهداف الوطنية. حيث ستكون جلسات وحوارات أسبوع عمان للاستدامة مجانية للحضور ومعتمدة من قبل مركز التطوير المهني المستمر.

وسيشهد الأسبوع تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين، وذلك بهدف الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات المتعلقة بمجال الاستدامة. تم تصميم هذه الزيارات لعرض أمثلة ملموسة عن المشاريع والمبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مما يسمح للزوار برؤية تأثير مبادرات الاستدامة في البلاد وتطورها بشكل مباشر. تقدم هذه التجربة رؤى قيمة حول التطبيق العملي للممارسات المستدامة والابتكارات في المشهد المتنوع لعمان.

كما يتضمن الأسبوع عدة مبادرات رئيسية، منها جائزة "تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة" وبرنامج "شل نوافذ"، وبرنامج "شل إنكسبلوررز" و"برنامج أوكيو لتمكين قادة الغد". وتُعد جائزة تنمية نفط عُمان للطاقة المتجددة مبادرة تعاونية بين شركة تنمية نفط عُمان ووزارة التربية والتعليم، وتهدف الى تشجيع الطلاب على اكتشاف الأفكار المستدامة، فيما يركز برنامج "شل نوافذ" على جذب الشباب العُماني للمشاركة في سوق الطاقة المستقبلية، في حين يقوم برنامج "شل إنكسبلوررز" بتعريف الشباب على تحديات التحول في قطاع الطاقة. أما أولمبياد الشباب الوطني للمحترفين، فيوفر منصات للشباب للمشاركة في مناقشات متعلقة الاستدامة، وللخبراء للبحث في قضايا رئيسية تتعلق بالاستدامة، بينما تهدف مبادرة أوكيو لتمكين قادة الغد إلى إكساب الكفاءات الوطنية المهارات القيادية والمهنية، من خلال ثلاثة برامج رئيسية: مبادرة معرفة، وبرنامج النوخذة، ومشروع علوم المصفاة، ويركز كل منها على جوانب مختلفة من التطوير الوظيفي والشخصي.

يعود الفضل لنجاح أسبوع عُمان للاستدامة الى الدعم والاهتمام التي تحصل عليه من وزارة الطاقة والمعادن في المقام الأول ثم من كبريات الشركات العاملة في سلطنة عمان، والشركاء الاستراتيجيين مؤكدين على التزامهم الجاد تجاه تبني الاستدامة. كما يتم أيضًا دعم الفعاليات من قبل عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الصناعية، مما يبرز الجهد التعاوني نحو التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. تؤكد المشاركة المتنوعة أهمية الحدث وتفاني البلاد في قيادة الاستدامة من خلال استراتيجيات مبتكرة.

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