صرح رئيس وكالة التجارة الإيطالية، ماتيو زوباس، قائلاً: "شهد المنتدى مشاركة واسعة، حيث حضرته أكثر من 430 شركة إيطالية إلى جانب أكثر من 600 شركة سعودية. ونواصل العمل على ترسيخ العلاقات الثنائية التي أولتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني أهمية كبيرة، بما يساهم في إطلاق تعاون أكثر تنظيماً. وتُظهر بيانات التصدير متانة الحضور الإيطالي في المملكة."

الرياض، المملكة العربية السعودية: استضافت الرياض حدثًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، إحدى الأسواق الرئيسية المدرجة ضمن خطة العمل الإيطالية للتصدير، والتي تسعى وزارة الخارجية الإيطالية من خلالها إلى تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار يورو.

وقد شكّل هذا الهدف جوهر النسخة الأولى من منتدى الأعمال الإيطالي – السعودي، الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في الرياض بدعم من الشركاء المؤسسيين السعوديين، والذي عُقد يوم أمس في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض. وقد مثّل المنتدى محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ جمع الحكومتين الإيطالية والسعودية بقيادة معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي. كما حضر ممثلون عن المؤسسات الإيطالية، بمن فيهم جولييلمو بيتشي وميشيل بينوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساتشي؛ وباربرا تشيمينو، نائبة رئيس كونفيندوستريا؛ وفيتوريو دي بيديس وريجينا كوراديني دارينزو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيميست.

تضمن المنتدى خمسة محاور استراتيجية شملت: البنية التحتية والسيارات والنقل المستدام والبناء والأثاث والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الزراعية والصناعات الثقافية والرياضية. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية و600 شركة سعودية. وتُظهر هذه الأرقام القياسية الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: "يأتي هذا المنتدى التجاري استكمالاً لزيارة رئيسة الوزراء ميلوني، التي تم خلالها تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وإطلاق تعاون منظم. ويأتي هذا الاجتماع، مع وزير الخارجية تاجاني، في أعقاب مرحلة مهمة تشهد تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا على المستويين المؤسسي والتجاري، في ظل بيئة داعمة توفرها رؤية السعودية 2030، والتي تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. كما تمنح التكنولوجيا الإيطالية فرصة قوية للارتقاء بالمعايير المحلية، وتتيح لشركاتنا فرص نمو وتوسع دولي، خاصة مع اقتراب إكسبو 2030."

وأضاف: "استقطب المنتدى اهتمامًا ومشاركةً غير مسبوقين، حيث اجتمعت أكثر من 430 شركة إيطالية مع أكثر من 600 شركة سعودية. وتلقت منصة الأعمال التجارية أكثر من 337 طلبًا لعقد اجتماعات، وتبادلت الشركات ما يقرب من 4300 رسالة. وتشمل القطاعات المعنية البنية التحتية والتنقل المستدام، والصحة وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة والرقمية، والتكنولوجيا الزراعية والأعمال التجارية الزراعية، وحتى قطاعي الثقافة والرياضة. وفي هذه القطاعات الحيوية لتنمية المملكة العربية السعودية، تم توقيع 20 اتفاقية، مما يدل على أن الخبرة الإيطالية لا تزال تحظى بالتقدير والتقدير الكبيرين".

وتابع زوباس قائلاً: "تؤكد بيانات التصدير قوة الحضور الإيطالي في المملكة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغت الصادرات الإيطالية إلى السعودية 4.4 مليارات يورو (+4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024). وفي عام 2024، وصلت الصادرات إلى 6.2 مليارات يورو، بزيادة قدرها 27.8% مقارنة بعام 2023. وهكذا تعزز إيطاليا موقعها ضمن أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، متقدمة من المرتبة الثامنة إلى السابعة بين الدول الموردة. تُظهر هذه الأرقام إمكانات نمو أكبر، ونعمل على تحقيقها من خلال هذا المنتدى وأنشطة أخرى عديدة تنفذها وكالة التجارة الإيطالية مع رواد الأعمال الإيطاليين في الشرق الأوسط وفي إيطاليا عبر استقطاب المشترين والجهات التشغيلية إلى أبرز معارضنا الدولية".

وتُعد وكالة التجارة الإيطالية ركيزة أساسية للحضور الاقتصادي الإيطالي في المملكة. فقد نفذ مكتب الرياض في عام 2024 نحو 43 مبادرة ترويجية، شملت استضافة مهنيين سعوديين في معارض إيطالية كبرى وفي فعاليات محلية. كما تم التخطيط لـ 50 مبادرة لعام 2025، تشمل: أجريليفانتي، ومارموماك، ويوروفلورا، وأيام التصميم الإيطالية، وتواجد سفينة التدريب أميريجو فسبوتشي في جدة. وبذلك يصل إجمالي المبادرات خلال عامي 2024–2025 إلى 93 مبادرة، مما يؤكد التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية.

نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات

