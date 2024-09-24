وقع اختيار مينا تك على مصر لاستضافة مهرجان غيمرجي (Gamergy) الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيقام المهرجان من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025 في كمبوند البروج، الذي طورته شركة إمكان مصر في القاهرة، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 40 ألف زائر.

بعد النجاح الهائل الذي حققه مهرجان غيمرجي (Gamergy) في أوروبا وأمريكا اللاتينية، سيصل هذا الحدث العالمي الأسرع نمواً في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية والترفيه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستمتد فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان على مدى ثلاثة أيام متتالية (30 يناير إلى 1 فبراير، 2025) في القاهرة، مصر، مما يجعله بمثابة منصة عالمية يلتقي عليها عشاق ومحترفو الرياضات الإلكترونية واللاعبون الدوليون للتنافس على مجموعة من الجوائز القيمة.

لإطلاق هذه النسخة الجديدة من غيمرجي، ستتعاون مينا تك، وهي شركة تابعة لمجموعة GGTech للترفيه، مع كل من “ievents”، “eProjects LLC” و “Influence Communications”، والتي تعتبر جميعها شركات رائدة في إدارة الأحداث والاتصال وتصميم تجارب حصرية وفريدة من نوعها. كما تم اختيار كمبوند البروج الذي طورته شركة إمكان مصر في القاهرة ليكون موقع المهرجان. سيتمكن الحضور من تجربة مجموعة واسعة من الألعاب المصصمة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ووحدات التحكم، مع فرصة متابعة سلسلة من البطولات الشيقة والتمتع بأداء نخبة من أفضل الفنانين ولقاء المؤثرين وأفضل فرق الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

نمو مستمر

يُعتبر مهرجان غيمرجي أبرز تجمع مصمم لعشاق ألعاب الفيديو من جميع الأعمار والخلفيات. ستقدم النسخة القادمة من المهرجان في مصر بيئة غامرة يندمج فيها العالمان المادي والافتراضي، مما يسمح للمشاركين بالتمتع بتجارب لا تُنسى.

بعد تنظيم أكثر من 20 نسخة ناجحة من مهرجان غيمرجي في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك وميامي وبنما، نجح المهرجات بتعزيز مكانته القوية في مشهد الرياضات والألعاب الإلكترونية والترفيه للجميع.

وبهذه المناسبة، صرح ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة مينا تك، قائلاً، "نحن في غاية الحماس لاستضافة النسخة الأولى من مهرجان غيمرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن دواعي سرورنا أن يُعقد المهرجان في القاهرة. يمثل هذا الإطلاق إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، خاصة بعد توسع غيمرجي على مدى السنوات الثلاث الماضية والنجاح االكبير الذي حققه المهرجان في إسبانيا والمكسيك وبنما وميامي والأرجنتين وخارجها. مجتمع الألعاب في مصر مجتمع قدير ومثير للإعجاب حقاً ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للتواصل معهم وتقديم تجربة لا تُنسى للاعبين من جميع الأعمار. وبفضل الدعم الكبير من شركة “eProjects LLC”، شريكنا القدير في الشرق الأوسط، نحن على ثقة من أن مهرجان غيمرجي مصر سيكون حدثاً بارزاً في تاريخ غيمرجي ونسخه العالمية".

ومن جهته، علق شريف البسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة eProjects LLC، على هذا التعاون الفريد، قائلاً، "تأتي استضافة هذا الحدث الرائد للرياضات والألعاب الإلكترونية في مصر كشهادة نعتز بها على النفوذ المتزايد للدولة في القطاعين الرقمي والترفيهي. نحن فخورون بجمع المحترفين وعشاق الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصة واحدة لتعزيز الابتكار والمنافسة وروح المجتمع. يسلط هذا الحدث الضوء على إمكانات مصر كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية ويعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب واستشراف مستقبل واعد في مشهد الترفيه الرقمي. كما يسرنا التعاون مع شركائنا المحليين، “ievents” و “Influence Communications”، لتمهيد الطريق لفرص جديدة في هذه الصناعة المزدهرة".

يجمع مهرجان غيمرجي بين الترفيه والتقنيات المبتكرة لتقديم تجربة فريدة تدمج بين التسلية والإبداع، بالإضافة إلى تجربة مبتكرة للزوار واللاعبين على حد سواء. كما سيقدم المهرجان غيمرجي محتوى متميز يغطي كافة جوانب عالم الألعاب، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة الرياضات الإلكترونية.

عن مجموعة GGTech Entertainment

تعمل مجموعة “GGTech Entertainment” العالمية الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تكرّس المجموعة خبراتها لتطوير مشاريع رائدة ومبتكرة للترفيه والتعليم قائمة على الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا. من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا التطبيقية والبيئات التفاعلية، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية لتعزيز تنمية المجتمع وتزويد مستخدميها بتجربة ألعاب قابلة للتخصيص وبأعلى معايير الجودة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.ggtech.gg

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