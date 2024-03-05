الدوحة، قطر: على هامش مشاركته للسنة الثانية على التوالي بمعرض دبي الدولي للقوارب العالمي 2024، وتواجده ضمن نخبة من الموانئ والجهات الرسمية، أبرم ميناء الدوحة القديم اتفاقية تعاون وشراكة مع مرسى ياس مارينا في أبوظبي لتعزيز الرحلات والسياحة البحرية وذلك من خلال مجموعة من العروض والمميزات عبر برنامج المزايا المتبادلة بين أعضاء المرفقين لتوفير تجربة فريدة لملاك اليخوت والوسائط البحرية.

حيث سيحظى أعضاء المارينا بميناء الدوحة القديم، الوجهة السياحية البحرية الأحدث في المنطقة وبوابة قطر البحرية لليخوت الزائرة والسفن السياحية العملاقة، وأعضاء ياس مارينا على رسو مجاني لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر في كلا المرسيين اعتباراً من يوم الأمس، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على مجموعة من المطاعم والمقاهي، وخصم على الإقامة الفندقية وخدمات إصلاح وصيانة القوارب التي يقدمها الميناء في ساحة الكونتينرات.

وصرح محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم أن التعاون مع مرسى ياس مارينا يأتي دعما لاستراتيجية الميناء في استقطاب اليخوت للميناء وابراز المرافق التي تم تطويرها مؤخرا لدعم السياحة باعتباره وجهة سياحية في الدولة بالاضافة إلى توفير تجربة استثنائية لملاك اليخوت والوسائط البحرية في المنطقة.

ويختتم الميناء مشاركته الثانية بنجاح في معرض دبي للقوارب العالمي يوم الأحد الموافق 3 مارس، حيث لاقى جناح الميناء اقبالاً كبيرا من زوار المعرض الذي يعتبر أحد أبرز المعارض في المنطقة كما سيشارك الميناء في عدة معارض عالمية في الفترة القادمة دعما لاستراتيجية وخطط التسويق التي يعمل الميناء على تنفيذها.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن ميناء الدوحة القديم

كان ميناء الدوحة القديم ميناء تجاريًا في قديم الزمان وشهد تحوّلاً مذهلاً بحيث أصبح وجهة سياحيّة نابضة بالحياة وغنيّة بالمناظر الطبيعيّة الخلابة وتمتزج فيها الاستدامة بالابتكار. يتميّز ميناء الدوحة كونه يضمّ مرسى من طراز عالمي ومنطقة مينا ملوّنة وواحدة من أجمل محطات الرحلات البحريّة في العالم، بالإضافة إلى ساحة كونتينرات تحتوي على حاويات شحن بتصميم متجدّد تُمثل ملاذًا مميّزًا وفريدًا من نوعه، كما يضمّ أكثر من 200.000 متر مربع من المساحات الخضراء المذهلة. يقع ميناء الدوحة القديم في قلب مدينة الدوحة وهو من بين المعالم الأكثر شعبية في البلاد مثل كورنيش الدوحة وسوق واقف.